Były Superman krytykuje nowy film Jamesa Gunna. Twierdzi, że to wina woke

Aktor obawia się, że reżyser zmienił postać Supermana, aby dostosować ją do postępowych czasów.

Dean Cain, odtwórca roli Supermana w serialu Nowe przygody Supermana, emitowanego w latach 1993–1997, wyraził swoje niezadowolenie wobec nowej wizji postaci, którą przedstawił reżyser James Gunn. W rozmowie z TMZ Cain skrytykował współczesne Hollywood za to, co określił jako podejście „woke” do kultowych bohaterów.

Dean Cain obawia się o postać Supermana w nowym filmie Jamesa Gunna