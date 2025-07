Superman nie ucieka od wątków politycznych. To historia o imigrantach

Kino superbohaterskie raczej nie kojarzy się jednoznacznie z polityką, chociaż Marvel w niektórych swoich filmach zawierał komentarze dotyczące obecnego krajobrazu politycznego Ameryki, ale nigdy nie były to pogłębione analizy. Wydawało się, że James Gunn będzie robił to samo, tym bardziej w czasach, gdy każda produkcja może zostać wciągnięta w wir wojny kulturowej, reżyser balansował na cienkiej linie, starając się odświeżyć amerykańską ikonę bez wywoływania ideologicznego konfliktu. Przez długi czas skutecznie. Na kilka dni przed premierą wszystko się jednak zmieniło.

Superman – film nie uniknie politycznych wątków

W nowym wywiadzie dla The Times of London, Gunn otwarcie mówi, że Superman nie jest tylko historią o prawdzie, sprawiedliwości i kolorowych pelerynach. To również komentarz do współczesnej Ameryki. Twórca Strażników Galaktyki i obecny współszef DC Studios przestaje unikać tematów wojny kulturowej.