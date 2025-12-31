Były dyrektor GTA chwali Larian Studios za to, że... nie chcą zrobić Baldur’s Gate 4

Obbe Vermeij docenia ryzyko Larian Studios, które zamiast kontynuować Baldur’s Gate, postawiło na nową grę i własną kreatywną drogę.

Były dyrektor techniczny Rockstar, Obbe Vermeij, pochwalił Larian Studios, twórców Baldur’s Gate 3, za odważną decyzję odejścia od legendarnej serii i stworzenia czegoś nowego. W rozmowie z Games Hub Vermeij podkreślił, że takie ruchy są ryzykowne, ale czasem konieczne, by studio mogło się rozwijać.

Prawda jest taka, że jeśli masz studio, które ma jedną mega udaną grę, po prostu nie ma sensu wprowadzać żadnych radykalnych zmian.

Były twórca GTA porównał sytuację do własnych doświadczeń w Rockstar North, gdy po sukcesie serii takich jak GTA 3, GTA 4 czy Vice City odejście od sprawdzonych wzorców było trudne, ale czasem konieczne . Zaznaczył, że dla twórców wyjątkowo kuszące jest powielanie sprawdzonych schematów zamiast wprowadzania własnych pomysłów.

Całkiem fajnie jest widzieć Larian Studios, które właśnie stworzyło Baldur’s Gate 3, a teraz mówi: »Nie czujemy potrzeby Baldur’s Gate 4. Po prostu zrobimy kolejną grę«. I wiecie, dobrze im tak. Ale to śmiały ruch. Nieoczywisty. Bardzo ryzykowny. Łatwiej po prostu robić to, co się robi.

Warto dodać, że Larian przygotowuje się do sesji pytań i odpowiedzi dotyczącej wykorzystania sztucznej inteligencji w grach. Prezes Swen Vincke zapewnił, że choć firma bada nowe technologie, najnowsza odsłona Divinity nie będzie zawierała treści generowanych przez AI.

Obbe Vermeij, były dyrektor techniczny Rockstar, obecnie pracuje w studiu Plentiful, gdzie rozwija własny projekt – sandboxową grę typu „bóg”. Gracze będą mogli kształtować teren, przekierowywać rzeki i prowadzić swój lud przez epokę kamienia łupanego.