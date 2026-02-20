Zaloguj się lub Zarejestruj

Fanowska kampania Baldur’s Gate 3. Inspirowana kultową dla D&D Klątwą Strahda

Maciej Petryszyn
2026/02/20 21:00
Przeszliście już Baldur’s Gate 3 na wszystkie możliwe sposoby i nie macie pomysłu, co dalej? No to może mody?

Odkąd Larian udostępnił narzędzia moderskie, fanowskie kampanie powstają bez przerwy. Jedną z nich warto jednak tutaj szczególnie wyróżnić.

Strahd von Zarovich w Baldur’s Gate 3
Klątwą Strahda inspiracją dla fanowskiej kampanii Baldur’s Gate 3

Mowa o Dinner With Strahd: A Curse of Strahd Mod. Jest to projekt, który wprowadza do Baldur’s Gate 3 kampanię inspirowaną kultową wśród fanów Dungeons & Dragons Klątwą Strahda. W tej przygodzie postawiono na gotycki klimat, a zamiast typowego fantasy otrzymaliśmy coś z gatunku horroru. Całość powstawała przez rok.

Teraz twórcy omawianej modyfikacji postanowili przenieść tamtą atmosferę do BG3. W ramach moda dostajemy więc zupełnie nową lokację – zamek Ravenloft, a do tego kolejne zadania czy też postacie i to wszystko z angielskim dubbingiem. Ba, w przygodzie pojawia się nawet sam hrabia Strahd von Zarovich, czyli pierwszy wampir w świecie D&D.

Tak historię opisują sami twórcy:

Akcja tego moda rozpoczyna się na początku Aktu 3. Gracze otrzymają zaproszenie na kolację od hrabiego Strahda von Zarovicha i udadzą się do Barovii. Plotki o unikalnych kijankach łupieżców umysłu dotarły do jego siedziby, a on sam pała żądzą, by dowiedzieć się o nich czegoś więcej...”

Jak zapewniają autorzy Dinner With Strahd: A Curse of Strahd Mod, w ramach modyfikacji będziemy mogli nawet uderzyć samego harbiego von Zarovich w twarz. Jednocześnie nie przewidziano opcji romansowej, chociaż ci, którzy mimo wszystko spróbują uwieść wampira, mają oczekiwać czegoś “specjalnego (sekretnego)”. Cokolwiek to oznacza.

W momencie pisania tego newsa fanowska minikampania pobrana została już ponad 1 tysiąc razy. Niemniej to nie koniec prac, bo twórcy zamierzają dodać kolejne usprawnienia. Mowa tutaj m.in. o indywidualnego modelu twarzy dla Strahda, nowej muzyce, większej liczbie pomieszczeń w zamku Ravenloft czy też większej liczbie interakcji z mieszkańcami.

