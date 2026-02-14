95 lat temu pojawił się film, który zdefiniował horror na zawsze

Dracula z 1931 roku stał się kamieniem milowym gatunku i inspiracją dla pokoleń twórców.

Mija 95 lat od premiery filmu, który na zawsze odmienił oblicze kinowego horroru. Dracula do dziś powraca w niezliczonych interpretacjach i remake’ach, a postać wampira wciąż inspiruje twórców na całym świecie. Jednak to właśnie wersja z 1931 roku wyznaczyła kanon, do którego kolejne pokolenia filmowców nieustannie się odwołują.

95 lat filmu Dracula – klasycznego horroru

Obraz wyreżyserowany przez Tod Browning i wyprodukowany przez Universal Pictures był jedną z pierwszych dźwiękowych adaptacji powieści Dracula autorstwa Bram Stoker. Scenariusz oparto również na popularnej sztuce teatralnej z lat 20., co nadało filmowi charakterystyczny, nieco teatralny klimat i oszczędną, mroczną scenografię.