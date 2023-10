Byli pracownicy BioWare pozywają studio za odmowę wypłaty odprawy

Myślę, że większość z nas zgadza się co do faktu, że BioWare to już nie ta marka co kiedyś. Zaufanie graczy zostało zniweczone niepowodzeniem ich ostatnich dużych projektów: Mass Effect: Andromeda, a przede wszystkim Anthem. Co prawda studio pracuje obecnie nad Dragon Age: Dreadwolf i Mass Effect 4, dzięki którym mają nadzieję odzyskać część świetności, ale czas pokaże, czy ta sztuka się uda. Okazuje się, że do tego wizerunku może teraz dołączyć kiepski wizerunek firmy wśród pracowników, wynikający z kiepskiej kultury pracy.