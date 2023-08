BioWare żegna się z dwójką weteranów. Jeden z nich pracował nad Baldur’s Gate

W zeszłym tygodniu BioWare poinformowało o zwolnieniach, w których wyniku pracę straciło około 50 osób. Dzięki wprowadzonym zmianom twórcy serii Dragon Age i Mass Effect mają stać się „bardziej sprawnym i skoncentrowanym” studiem. Okazuje się, że redukcja etatów nie ominęła również weteranów. BioWare pożegnało się bowiem z dwójką doświadczonych deweloperów.

Lukas Kristjanson i Mary Kirby opuszczają BioWare. Studio rozstaje się z doświadczonymi pracownikami

Jak zauważył David Gaider – który opuścił BioWare już w 2016 roku – w wyniku ostatnich zwolnień ze wspomnianego studia odszedł Lukas Kristjanson, czyli scenarzysta m.in. dwóch pierwszych odsłon serii Baldur’s Gate. W przeszłości deweloper pracował również nad Star Wars: The Old Republic oraz nad grami z serii Dragon Age i Mass Effect. Gaider wspomina, że Kristjanson był nazywany przez kolegów z pracy „Staruszkiem” oraz „Scenarzystą Alfa” i jest zszokowany, że opuścił on szeregi twórców Dragon Age i Mass Effect.