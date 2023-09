Nowy Mass Effect bez otwartego świata? BioWare miało zmienić początkowe plany

Pod koniec czerwca BioWare poinformowało, że nadchodząca odsłona serii Mass Effect wciąż znajduje się w fazie pre-produkcji. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat wspomnianego tytułu. Jeden z branżowych insiderów poinformował bowiem, że gra miała oferować otwarte światy. Deweloperzy rzekomo zdecydowali się jednak porzucić ten pomysł i postawić na rozwiązania znane z klasycznych części cyklu.

W nowym Mass Effect ma zabraknąć otwartego świata. Nowe doniesienia o grze BioWare

Autorem powyższych rewelacji jest Jez Corden – branżowy insider i dziennikarz Windows Centra – który regularnie dzieli się sprawdzonymi informacjami. Nowe doniesienia na temat nadchodzącej odsłony serii Mass Effect przekazano w ostatnim odcinku podcastu The Xbox Two. Corden przyznał, że słyszał, że wspomniana produkcja BioWare ma „porzucić otwarty świat i wrócić do klasycznej formuły”.