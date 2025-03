Byli deweloperzy Ubisoftu i Rockstar Games uważają, że branża stoi na rozdrożu. Powodem są rosnące w siłę gry indie.

Ubisoft, jedno z największych studiów na świecie, zmaga się z falą rozczarowujących premier, takich jak Skull and Bones czy też Star Wars Outlaws. Podobne problemy dotykają innych gigantów, jak Electronic Arts czy Activision, które mimo dużych nakładów finansowych nie zawsze spełniają oczekiwania graczy. Słabe wyniki tytułów AAA oraz masowe zwolnienia w firmach takich jak Ubisoft, Bethesda czy Epic Games pokazują skalę wyzwań, przed którymi stoi branża. Na ratunek przychodzą jednak gry indie.

Cantamessa porównał obecną sytuację w branży gier do zmian, jakie zaszły w przemyśle filmowym pod koniec lat 60. i 70. XX wieku, kiedy widzowie zaczęli odchodzić od wielkich hollywoodzkich produkcji na rzecz bardziej autorskich filmów. Jego zdaniem gry indie podążają tą samą ścieżką. Coraz większa liczba graczy woli innowacyjne, osobiste historie od kolejnych, powtarzalnych blockbusterów.

W obliczu rosnących kosztów produkcji gier AAA oraz zmieniających się preferencji graczy, duże studia będą musiały dostosować się do nowej rzeczywistości. Jeśli tego nie zrobią, mogą podzielić los Electronic Arts, które w ciągu jednego tygodnia straciło 16% wartości rynkowej. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość branży gier w coraz większym stopniu będzie należeć do niezależnych twórców.