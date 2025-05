Była deweloperka Sony Santa Monica - "Branża gier jest praktycznie pogrzebana". Jaka będzie przyszłość gamingu?

Była dziennikarka IGN i deweloperka ze studia Sony Santa Monica, Alanah Pearce, podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat obecnego stanu branży gier. Po rozmowach z inwestorami oraz analizie raportu „State of Gaming in 2025” autorstwa Matthew Balla, Pearce opublikowała wideo zatytułowane „The games industry is screwed”, w którym tłumaczy, dlaczego pomimo świetnych premier, cała branża znajduje się w głębokim kryzysie.

To nie tak, że gry się nie sprzedają, bo są złe – to wciąż bardzo dochodowa branża. Problem w tym, że inwestorzy oczekują nienaturalnych zysków. Gdy ich nie ma, odchodzą.

Choć obecna wartość rynku gier jest o 30 miliardów większa niż w 2019 roku, rozwój wyhamował, co zniechęciło inwestorów. Wielu z nich wycofało się z gamingu i przerzuciło środki do branży AI, która obecnie uchodzi za „nową żyłę złota”. Pearce wyjaśnia:

Jednym z głównych problemów – zdaniem Pearce – było przeszacowanie potencjału wzrostu po pandemicznych latach 2020–2021, gdy branża gier biła rekordy popularności i przychodów. W tamtym czasie gaming zarabiał więcej niż jakakolwiek inna forma rozrywki, a nawet zbliżył się do poziomu PKB USA. Inwestorzy oczekiwali, że ten wzrost się utrzyma (mówiło się nawet o skoku o 300 miliardów dolarów), ale rzeczywistość szybko to zweryfikowała.

Kolejnym czynnikiem jest zmiana nawyków odbiorców. Choć średni czas grania tygodniowo wzrósł, ogólna liczba graczy spada. Coraz większa część ludzi wybiera szybkie i uzależniające treści z TikToka, YouTube’a i Instagrama, które skutecznie konkurują z grami o uwagę:

Liczba godzin spędzanych na TikToku wzrosła o 35 milionów tygodniowo – to czas, który dawniej przeznaczano na gry.

W rezultacie, finansowanie produkcji gier spadło o 72% w porównaniu z rekordowymi latami 2020–2021. Inwestorzy, zgodnie z jej relacją, są zachęcani, by inwestować w sztuczną inteligencję, nie w gry. W dzisiejszych realiach każda gra musi być ogromnym sukcesem komercyjnym, by przetrwać i to nie w skali kilku milionów sprzedanych kopii, lecz „niepojętych zysków”. Dodatkowo problemem są gry takie jak Fortnite czy Call of Duty, które pochłaniają czas graczy i nie zostawiają miejsca dla innych tytułów.

Pomimo trudnej sytuacji, Alanah Pearce nie traci całkowicie nadziei. Liczy na to, że duże premiery, takie jak GTA 6, a także zapowiedziana konsola Nintendo Switch 2, mogą przywrócić zaufanie inwestorów i odwrócić negatywny trend.