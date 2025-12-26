Ian Paice z Deep Purple pracuje nad albumem z synem Jamesem: "To nie jest płyta perkusyjna”

77-letni muzyk przekazał pierwsze szczegóły dotyczące projektu w nagraniu wideo opublikowanym we wtorek, 23 grudnia. Brytyjski artysta spędził znaczną część minionego roku koncertując z zespołem Purpendicular, który powstał w październiku 2007 roku jako tribute band Deep Purple, a z czasem przekształcił się w grupę wykonującą autorski materiał.

To był dla nas dziwny rok. Deep Purple zdecydowali się zrobić sobie przerwę na lato, czyli coś, czego nie robiliśmy od 1984 roku. Miło było spędzić ten czas z rodzinami zamiast siedzieć w samolotach i podróżować po świecie.

Muzyk podkreślił jednak, że mimo przerwy w działalności Deep Purple pozostawał aktywny koncertowo, występując z Purpendicular. Jak wyjaśnił, granie na żywo jest dla niego koniecznością:

Kiedy osiąga się pewien wiek, trzeba ciągle grać. Nie wolno przestawać. Gdy masz 21 czy 22 lata, możesz zrobić sobie rok przerwy i wrócisz w tej samej formie. Później mięśnie już tak nie działają. Nie można pozwolić im zapomnieć, do czego są stworzone. A jedyny sposób, aby to utrzymać to scena.

Paice dodał, że ćwiczenie w sali prób nigdy nie zastąpi występów na żywo, które utrzymują zarówno ciało, jak i umysł w odpowiedniej kondycji. W dalszej części nagrania perkusista ujawnił, że równolegle pracuje w studiu nad nowym materiałem wraz z synem Jamesem oraz jego muzycznym partnerem Benem Batsonem: