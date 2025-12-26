Zaloguj się lub Zarejestruj

Ian Paice z Deep Purple pracuje nad albumem z synem Jamesem: "To nie jest płyta perkusyjna”

2025/12/26 15:30
Perkusista Deep Purple, Ian Paice, ujawnił, że pracuje nad nowym albumem nagrywanym wspólnie z synem Jamesem Paice’em.

77-letni muzyk przekazał pierwsze szczegóły dotyczące projektu w nagraniu wideo opublikowanym we wtorek, 23 grudnia. Brytyjski artysta spędził znaczną część minionego roku koncertując z zespołem Purpendicular, który powstał w październiku 2007 roku jako tribute band Deep Purple, a z czasem przekształcił się w grupę wykonującą autorski materiał.

Perkusista Deep Purple pracuje na solowym albumem

Ian Paice powiedział:

To był dla nas dziwny rok. Deep Purple zdecydowali się zrobić sobie przerwę na lato, czyli coś, czego nie robiliśmy od 1984 roku. Miło było spędzić ten czas z rodzinami zamiast siedzieć w samolotach i podróżować po świecie.

Muzyk podkreślił jednak, że mimo przerwy w działalności Deep Purple pozostawał aktywny koncertowo, występując z Purpendicular. Jak wyjaśnił, granie na żywo jest dla niego koniecznością:

Kiedy osiąga się pewien wiek, trzeba ciągle grać. Nie wolno przestawać. Gdy masz 21 czy 22 lata, możesz zrobić sobie rok przerwy i wrócisz w tej samej formie. Później mięśnie już tak nie działają. Nie można pozwolić im zapomnieć, do czego są stworzone. A jedyny sposób, aby to utrzymać to scena.

Paice dodał, że ćwiczenie w sali prób nigdy nie zastąpi występów na żywo, które utrzymują zarówno ciało, jak i umysł w odpowiedniej kondycji. W dalszej części nagrania perkusista ujawnił, że równolegle pracuje w studiu nad nowym materiałem wraz z synem Jamesem oraz jego muzycznym partnerem Benem Batsonem:

Napisali dla mnie wspaniałą nową muzykę. Zajęło nam sporo czasu, żeby doprowadzić ten projekt do odpowiedniego poziomu, bo zależało mi na naprawdę dobrych muzykach, a ich dostępność nie jest czymś oczywistym. To ludzie, którzy cały czas pracują, instrumentaliści i wokaliści. Żeby było jasne – to nie jest album perkusyjny. W końcu nawet perkusistom takie płyty potrafią się znudzić. To po prostu dobra, nowa muzyka rock’n’rollowa. Myślę, że wam się spodoba.

Perkusista zdradził, że partie perkusji nagrał już około cztery lata temu, a największym wyzwaniem było zebranie wszystkich muzyków w jednym czasie. W nagraniach udział wzięli głównie przyjaciele Paice’a, których jak sam przyznał, musiał “prosić, namawiać i błagać”, aby znaleźli czas na udział w projekcie. Jednym z zaproszonych gości miał być Brian Johnson z AC/DC, który planował nagrać partie wokalne do kilku utworów. Sesja została jednak odwołana w ostatniej chwili z powodu niszczycielskiego huraganu, który uderzył w Florydę, gdzie znajduje się dom Johnsona.

Musiał natychmiast wracać do USA, aby sprawdzić czy wciąż ma dom. To był jeden z tych momentów, gdy najlepiej przygotowane plany po prostu legły w gruzach.

Późniejsza, intensywna trasa AC/DC sprawiła, że współpraca stała się niemożliwa. Paice poinformował, że nagrania albumu są już zakończone:

Teraz musimy ustalić kto, gdzie i kiedy zajmie się miksami. Logicznie rzecz biorąc, płyta powinna być gotowa pod koniec przyszłego roku.

Ian Paice pozostaje jedynym perkusistą w historii Deep Purple, mimo licznych zmian personalnych w zespole. Po rozpadzie grupy w 1976 roku współtworzył Whitesnake z Davidem Coverdale’em. W 1984 roku Deep Purple powrócili z albumem Perfect Strangers i od tamtej pory nieprzerwanie koncertują oraz nagrywają.

W okresie, gdy Deep Purple nie działało, Paice współpracował m.in. ze wspomnianym Whitesnake, Garym Moorem, a w 1999 roku nagrał album i zagrał kilka koncertów z Sir Paulem McCartneyem. W 2016 roku perkusista przeszedł lekki udar, który zmusił go do opuszczenia koncertów w Szwecji i Danii i był to pierwszy raz, gdy problemy zdrowotne uniemożliwiły mu występ z Deep Purple. W tym samym roku Paice wraz z zespołem został wprowadzony do Rock And Roll Hall Of Fame.

Źródło:https://blabbermouth.net/news/deep-purples-ian-paice-is-working-on-album-with-his-son-james-its-not-a-drumming-record-ian-says

