Bungie mogło powrócić do Microsoftu. W 2020 gigant rozważał ponowny zakup studia. Ostatecznie wygrało Activision

Jak donosi The Verge, z dokumentów sprawy FTC przeciwko Microsoft (obecnie w postępowaniu odwoławczym) wynika, że Microsoft rozważał zakup spółek innych niż Activision Blizzard King. Były wśród nich Sega, studio IO Interactive i przede wszystkim Bungie.

Wygląda na to, że obecna sytuacja mogła wyglądać całkowicie inaczej, gdyby Microsoft podjął inne decyzje biznesowe. Okazuje się, że koncern rozważał ponowny zakup Bungie , które przez wiele lat było jego studiem wewnętrznym i dało światu Halo . Jednak w tym czasie rozważano również gigantyczną akcję przejęcia Activision i ten pomysł ostatecznie wygrał.

Nabycie Bungie było dla firmy naprawdę kuszące, ponieważ Destiny doskonale radziło sobie na konsolach Microsoftu. Jednak specjaliści z Microsoftu wskazywali również, że dostrzegli wysokie ryzyko wypalenia studia. Co przekładało się na to, że Bungie wydawało na produkcję znacznie więcej pieniędzy, niż było w stanie odzyskać z gotowego produktu.

Dokumenty Microsoftu określały Bungie jako „właściciela serii AAA o ugruntowanej zdolności do dostarczania i skalowania gier” i stwierdzały, że „przejęcie Bungie obejmie zabezpieczenie cennej własności intelektualnej, Destiny (i jej społeczności) oraz integrację jej środowiska deweloperskiego z Xbox Game Studios.”

W 2019 roku Bungie zakończyło współpracę z Activision, aby w 2022 roku podpisać nową umowę z Sony. I tu warto zwrócić uwagę na rolę Petera Parsonsa, który zajmował już stanowisko kierownicze w Bungie od czasu, gdy negocjowali wyjście z firmy Microsoft.

W zeszłym tygodniu byli pracownicy Bungie oskarżyli Parsonsa o sprzedaż Bungie po zawyżonej cenie. Twierdzą oni, że Sony przepłaciło, wydając 3,6 miliarda dolarów na studio, które nie było w stanie zapewnić zysków i wydajności na obiecaną skalę.

Ciekawostką jest to, że wspomniany wyżej dokument jest datowany na rok po ogłoszeniu przez Sony planów zakupu Bungie. Microsoft i Sony mogły wiec przystąpić do wojny licytacyjnej o Bungie, a to mogłoby jeszcze bardziej podnieść cenę zakupu studia.

Zakup Activision Blizzard King za 68,7 mld dolarów wydaje się dużo bardziej opłacalną inwestycją. Microsoft zyskał w ten sposób wiele znanych i cenionych marek, które spokojnie będzie mógł długo spieniężać a, ich dział gier odnotował zyski w ostatnich kwartałach dzięki inwestycjom. Osobną sprawą są zwolnienia w pozyskanej spółce, ale ich wpływ na poszczególne studia będzie można oszacować dopiero za jakiś czas.