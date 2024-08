Bungie zwalnia kilkaset pracowników i „pogłębia integrację” z firmą Sony

Zgodnie z przekazanymi informacjami z pracą w Bungie będzie musiało pożegnać się aż 220 osób, co – jak wspomnieliśmy wyżej – stanowi 17% wszystkich zatrudnionych . Pete Parsons, czyli dyrektor generalny amerykańskiego zespołu, wyjaśnia, że decyzja o redukcji etatów została podjęta ze względu na „rosnące koszty rozwoju i zmiany w branży, a także trwałe warunki ekonomiczne”. Wymienione czynniki zmusiły studio do wprowadzenia zmian w swojej strukturze i skupieniu się wyłącznie na rozwoju Destiny oraz Marathon.

To jednak nie koniec zmian, które w najbliższym czasie czekają Bungie. Zgodnie z przekazanymi informacjami integracja amerykańskiego zespołu z firmą Sony Interactive Entertainment zostanie wkrótce „pogłębiona”, a „w ciągu kilku najbliższych kwartałów” 155 pracowników studia dołączy do SIE. Parsons podkreśla, że wspomniana decyzja pozwoliła „uratować wiele talentów”, które inaczej również zostałyby zwolnione.

Bungie będzie nadal produkować świetne gry. Wciąż mamy ponad 850 członków zespołu tworzących Destiny i Marathon i będziemy dalej tworzyć niesamowite doświadczenia, które przekraczają oczekiwania naszych graczy. Nadejdzie czas, aby porozmawiać o naszych celach i projektach, ale dziś nie jest ten dzień. Dziś skupiamy się na wspieraniu naszych pracowników – podsumował Parsons.

Na koniec warto przypomnieć, że na początku czerwca na rynku zadebiutowało Destiny 2: Ostateczny Kształt, czyli nowy dodatek do popularnej produkcji studia Bungie, który stanowi zwieńczenie sagi „Światła i Ciemności”. Rozszerzenie dostępne jest zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego DLC, to zapraszamy Was do lektury: Destiny 2: Ostateczny Kształt – recenzja dodatku, który przywraca wiarę w Bungie.

