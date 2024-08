Destiny 3 zostało anulowane? Jason Schreier uspokaja fanów serii studia Bungie

W Bungie doszło do masowych zwolnień, co wywołało spore poruszenie w branży. Pojawiają się bowiem zarówno o przyszłość samego studia, jak i marki Destiny. Jeden z branżowych insiderów poinformował bowiem, że deweloperzy na ten moment zrezygnowali z dalszego rozwoju kolejnej odsłony wspomnianej serii. Wygląda jednak na to, że odłożony przez Bungie na półkę projekt to nie Destiny 3.

Destiny 3 nie zostało anulowane, ponieważ nigdy nie znajdowało się w produkcji

Jeff Grubb w najnowszym odcinku Game Mess Mornings poinformował, że po ostatniej serii zwolnień Bungie „na czas nieokreślony” wstrzymało prace nad Project Payback. Dziennikarz dodał, że wspomniana produkcja to prawdopodobnie Destiny 3 lub – jak określają ją wewnętrznie deweloperzy – „następne Destiny”. Wiadomość ta oczywiście zaniepokoiła wielu fanów serii.