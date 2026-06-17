Brutalnie jak nigdy. Red Dead Redemption 2 niczym Fallout

Chociaż od premiery Red Dead Redemption 2 minęło już 8 lat, gracze nadal dobrze się bawią. Szczególnie, gdy dołożą do rozgrywki mody.

Modów do RDR2 powstało naprawdę dużo. Bo jak powszechnie wiadomo, inwencja graczy na dobrą sprawę nie zna granic.

Foto: gunnamon

Krwawy mod do Red Dead Redemption 2 rodem z Fallouta

Tym razem moderska społeczność postanowiła wprowadzić do Red Dead Redemption 2 coś, co dotychczas kojarzyło się raczej z Falloutem. Ba, nawet nazwa Bloody Mess Perk zaczerpnięta została właśnie z produkcji Bethesdy. W postapokaliptycznym świecie Bloody Mess było, jak można się domyślić perkiem pozwalającym na naprawdę widowiskową eliminację przeciwnika. Gdy kogoś postrzeliliśmy lub wyeliminowaliśmy, istniała pewna, wynosząca około 10 procent, szansa, że… eksploduje on. W widowiskowej fontannie czerwonego płyny oraz wszystkiego, co wcześniej było ukryte wewnątrz. Bo trudno oczekiwać, by świat po katastrofie nuklearnej nie był brutalny, prawda?