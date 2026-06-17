Brutalnie jak nigdy. Red Dead Redemption 2 niczym Fallout

Chociaż od premiery Red Dead Redemption 2 minęło już 8 lat, gracze nadal dobrze się bawią. Szczególnie, gdy dołożą do rozgrywki mody.
Modów do RDR2 powstało naprawdę dużo. Bo jak powszechnie wiadomo, inwencja graczy na dobrą sprawę nie zna granic.
Krwawy mod do Red Dead Redemption 2 rodem z Fallouta
Tym razem moderska społeczność postanowiła wprowadzić do Red Dead Redemption 2 coś, co dotychczas kojarzyło się raczej z Falloutem. Ba, nawet nazwa Bloody Mess Perk zaczerpnięta została właśnie z produkcji Bethesdy. W postapokaliptycznym świecie Bloody Mess było, jak można się domyślić perkiem pozwalającym na naprawdę widowiskową eliminację przeciwnika. Gdy kogoś postrzeliliśmy lub wyeliminowaliśmy, istniała pewna, wynosząca około 10 procent, szansa, że… eksploduje on. W widowiskowej fontannie czerwonego płyny oraz wszystkiego, co wcześniej było ukryte wewnątrz. Bo trudno oczekiwać, by świat po katastrofie nuklearnej nie był brutalny, prawda?
Teraz Bloody Mess Perk wprowadzi to samo do Red Dead Redemption 2. Jeżeli ją zainstalujemy, a Arthur skorzysta z którejkolwiek ze swoich broni, może dojść do eksplozji. Eksplozji przeciwnika oczywiście. Co ważne, dla każdej dostępnej w RDR pukawki możemy ustawić oddzielny procentowy współczynnik, a nawet wyłączyć go dla określonych przedmiotów. – Z losowym rozszarpywaniem i większą ilością krwi, niż można sobie wyobrazić, Krwawa Jatka to idealny bonus, który ożywi twój świat – opisuje sam twórca modyfikacji, gunnamon. Bloody Mess Perk znaleźć można w serwisie Nexus Mods.
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