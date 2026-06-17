Zaloguj się lub Zarejestruj

Brutalnie jak nigdy. Red Dead Redemption 2 niczym Fallout

Maciej Petryszyn
2026/06/17 16:30
0
0

Chociaż od premiery Red Dead Redemption 2 minęło już 8 lat, gracze nadal dobrze się bawią. Szczególnie, gdy dołożą do rozgrywki mody.

Modów do RDR2 powstało naprawdę dużo. Bo jak powszechnie wiadomo, inwencja graczy na dobrą sprawę nie zna granic.

Bloody Mess Perk w Red Dead Redemption 2
Bloody Mess Perk w Red Dead Redemption 2
Foto: gunnamon

Krwawy mod do Red Dead Redemption 2 rodem z Fallouta

Tym razem moderska społeczność postanowiła wprowadzić do Red Dead Redemption 2 coś, co dotychczas kojarzyło się raczej z Falloutem. Ba, nawet nazwa Bloody Mess Perk zaczerpnięta została właśnie z produkcji Bethesdy. W postapokaliptycznym świecie Bloody Mess było, jak można się domyślić perkiem pozwalającym na naprawdę widowiskową eliminację przeciwnika. Gdy kogoś postrzeliliśmy lub wyeliminowaliśmy, istniała pewna, wynosząca około 10 procent, szansa, że… eksploduje on. W widowiskowej fontannie czerwonego płyny oraz wszystkiego, co wcześniej było ukryte wewnątrz. Bo trudno oczekiwać, by świat po katastrofie nuklearnej nie był brutalny, prawda?

Teraz Bloody Mess Perk wprowadzi to samo do Red Dead Redemption 2. Jeżeli ją zainstalujemy, a Arthur skorzysta z którejkolwiek ze swoich broni, może dojść do eksplozji. Eksplozji przeciwnika oczywiście. Co ważne, dla każdej dostępnej w RDR pukawki możemy ustawić oddzielny procentowy współczynnik, a nawet wyłączyć go dla określonych przedmiotów. – Z losowym rozszarpywaniem i większą ilością krwi, niż można sobie wyobrazić, Krwawa Jatka to idealny bonus, który ożywi twój świat – opisuje sam twórca modyfikacji, gunnamon. Bloody Mess Perk znaleźć można w serwisie Nexus Mods.

GramTV przedstawia:

Samo Red Dead Redemption 2 niedawno przekroczyło próg 85 milionów sprzedanych egzemplarzy. To sprawiło, iż produkcja Rockstara wskoczyła na 3. miejsce listy najlepiej sprzedających się gier w całej historii branży. Mimo to nadal nie wiadomo, czy studio planuje Red Dead Redemption 3, chociaż jeden z ważnych aktorów przyznał, iż rezygnacja z kolejnej odsłony byłaby szaleństwem.

Źródło:https://www.gamingbible.com/news/platform/pc/red-dead-redemption-2-bloody-mess-perk-116516-20260610

Tagi:

News
Rockstar Games
mody
mod
Red Dead Redemption
Fallout
modyfikacje
modding
Red Dead Redemption 2
modderzy
RDR
RDR 2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112