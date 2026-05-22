Arthur Morgan chce wrócić w Red Dead Redemption 3. "Byłoby szaleństwem nie zrobić kolejnej części"

Maciej Petryszyn
2026/05/22 21:00
8 lat temu Rockstar Games wydało grę uważaną przez wielu za jedną z najlepszych w historii. Taką, którą wspomina się po dziś dzień.

Red Dead Redemption 2 nawet dziś robi wrażenie rozmachem. To oznacza, że poprzeczka została wysoko zawieszona.

Arthur Morgan w Red Dead Redemption 3?

Oczekiwania względem ewentualnego Red Dead Redemption 3 będą z pewnością ogromne. Czy Rockstar się tego podejmie? Wydaje się to oczywiste – również dla Rogera Clarka, czyli growego Arthura Morgana. Ten był niedawno gościem kanału Fall Damage i przyznał, że fani regularnie pytają go o RDR3. Sam 47-latek zapewnił, iż również jest zainteresowany tym projektem i chciałby wziąć w nim udział, gdyby tylko była taka szansa. Jeżeli więc pracownicy Rockstara kiedykolwiek jeszcze zadzwonią do Clarka z zapytaniem o występ w Red Dead Redemption 3, mogą być pewni, że ten bez wahania odbierze telefon.

Chociaż jednocześnie zapewnił on, iż nie ma żadnych informacji na temat trzeciej odsłony:

Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale myślę, że byłoby szaleństwem nie zrobić kolejnej części. Jestem pewien, że ją zobaczymy, ale myślę, że minie dużo czasu.

Po dziś dzień Red Dead Redemption 2 sprzedało ponad 85 milionów kopii, co jest trzecim wynikiem w całej historii branży – lepiej pod tym względem wypadły jedynie Minecraft oraz Grand Theft Auto 5. Nic więc dziwnego, że dla Clarka, ale i dla wielu innych szaloną jest koncepcja, że Rockstar nie zdecyduje się wrócić do tego świata. Zresztą, według jednego z byłych pracowników firmy Red Dead Redemption 3 może powstawać już nawet teraz. Takie przekonanie już w 2023 roku wyraził również branżowy insider.

Na razie jednak sam Rockstar skupiony jest na czymś zupełnie innym. Mowa tutaj oczywiście o Grand Theft Auto 6, które ma trafić na rynek w listopadzie tego roku. Jeszcze do niedawna obawiano się, że może dojść do kolejnego opóźnienia – szczególnie po dwóch poprzednich. Niemniej ostatniej nocy Take-Two Interactive potwierdziło, że o żadnym opóźnieniu nie ma mowy. GTA 6 zmierza więc na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a może nawet na… Nintendo Switch 2?

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

