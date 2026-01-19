Bruno Mars wystąpił w Robloxie w minigierce "Steal A Brainrot”. Koncert obejrzało ponad 12,7 mln graczy

Bruno Mars zagrał w weekend ekskluzywny koncert w popularnej minigrze Robloxa – “Steal A Brainrot”. Był to pierwszy w historii występ muzyczny zorganizowany w tym viralowym trybie gry.
Roblox ma już na koncie głośne wirtualne koncerty takich artystów jak Charli XCX, Twenty One Pilots, The Chainsmokers czy Lil Nas X. Tym razem po raz pierwszy scena została przeniesiona do “Steal A Brainrot”, czyli minigry, która w ostatnich miesiącach bije rekordy popularności. Podczas trwającego około siedmiu minut występu, Bruno Mars wykonał swój nowy singiel I Just Might z nadchodzącego albumu The Romantic, a także klasyczny hit z 2012 roku Locked Out Of Heaven.
Bruno Mars zgromadził ogromną publiczność w Robloxie
Koncert ogłoszono zaledwie tydzień przed faktycznym wydarzeniem, więc było mało czasu na promocję. Mimo wszystko w wydarzeniu wzięło udział ponad 12,7 miliona graczy. Oprócz podziwiania samego występu, użytkownicy mogli zdobywać specjalne elementy inspirowane Bruno Marsem oraz limitowaną postać “Bruno Brainrot”. Jednym z najrzadszych sekretów w grze jest “Brunito Marsito”, czyli wyjątkowy brainrot generujący w grze aż 3,5 miliona jednostek waluty na sekundę.
Steal A Brainrot zadebiutowało w maju 2025 roku i stało się pierwszą minigrą w Robloxie, która przekroczyła próg 25 milionów jednocześnie zalogowanych użytkowników. To chaotyczna wariacja na temat trybu Capture The Flag, w której gracze zbierają brainroty, kradnąc je innym lub kupując na wewnętrznym rynku gry.
Koncert w Robloxie był jednocześnie pierwszym występem Bruno Marsa promującym album The Romantic. Jest to jego pierwsze solowe wydawnictwo od dziesięciu lat. Płyta ma ukazać się 27 lutego i będzie wspierana światową trasą stadionową. Bilety trafiły do sprzedaży w zeszłym tygodniu, a z powodu ogromnego zainteresowania szybko dodano 31 dodatkowych koncertów. Na wszystkich koncertach Marsowi towarzyszyć będzie jego partner z Silk Sonic, Anderson .Paak, występujący jako DJ Pee .Wee. W roli supportów na wybranych koncertach pojawią się Victoria Monet, Raye oraz Leon Thomas.
