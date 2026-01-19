Bruno Mars wystąpił w Robloxie w minigierce "Steal A Brainrot”. Koncert obejrzało ponad 12,7 mln graczy

Bruno Mars zagrał w weekend ekskluzywny koncert w popularnej minigrze Robloxa – “Steal A Brainrot”. Był to pierwszy w historii występ muzyczny zorganizowany w tym viralowym trybie gry.

Roblox ma już na koncie głośne wirtualne koncerty takich artystów jak Charli XCX, Twenty One Pilots, The Chainsmokers czy Lil Nas X. Tym razem po raz pierwszy scena została przeniesiona do “Steal A Brainrot”, czyli minigry, która w ostatnich miesiącach bije rekordy popularności. Podczas trwającego około siedmiu minut występu, Bruno Mars wykonał swój nowy singiel I Just Might z nadchodzącego albumu The Romantic, a także klasyczny hit z 2012 roku Locked Out Of Heaven.

Bruno Mars zgromadził ogromną publiczność w Robloxie

Koncert ogłoszono zaledwie tydzień przed faktycznym wydarzeniem, więc było mało czasu na promocję. Mimo wszystko w wydarzeniu wzięło udział ponad 12,7 miliona graczy. Oprócz podziwiania samego występu, użytkownicy mogli zdobywać specjalne elementy inspirowane Bruno Marsem oraz limitowaną postać “Bruno Brainrot”. Jednym z najrzadszych sekretów w grze jest “Brunito Marsito”, czyli wyjątkowy brainrot generujący w grze aż 3,5 miliona jednostek waluty na sekundę.