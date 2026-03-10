Alice Cooper wyda autobiografię Devil on My Shoulder. Książka będzie bardzo osobista

Alice Cooper wyda swoją drugą książkę, ale bardziej osobistą.
Legendarny rockman Alice Cooper zapowiedział premierę swojej nowej autobiografii zatytułowanej Devil on My Shoulder. Książka, która ma się ukazać 8 października, będzie podsumowaniem ponad sześciu dekad kariery jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii rocka.
Alice Cooper wyda swoją biografię
Muzyk, który często nazywany jest ojcem chrzestnym shock rocka, planuje promować publikację podczas specjalnej trasy spotkań autorskich w Wielkiej Brytanii, obejmującej osiem miast i mającej formę sesji pytań i odpowiedzi z fanami. Mimo ponad 60 lat działalności w branży muzycznej i imponującej dyskografii, Devil on My Shoulder będzie dopiero drugą książką napisaną przez Coopera. Pierwszą była autobiograficzna publikacja z 2007 roku Alice Cooper, Golf Monster: A Rock 'n' Roller's 12 Steps to Becoming a Golf Addict, w której artysta opisywał swoją nietypową pasję do golfa. W nowej książce Cooper zamierza przyjrzeć się relacji między sceniczną postacią Alice Coopera, brutalną, mroczną i prowokacyjną, a prawdziwą osobą kryjącą się za tą maską.
Artysta urodził się jako Vincent Damon Furnier, jednak z czasem zdecydował się oficjalnie zmienić nazwisko na Alice Cooper, identyfikując się z wykreowaną przez siebie postacią sceniczną:
Urodziłem się jako Vincent Damon Furnier, ale uwiedziony reputacją tej postaci, prawnie zmieniłem nazwisko na Alice Cooper i w pewnym momencie straciłem z oczu to, kim naprawdę byłem. Spokojny, typowy amerykański chłopak, którym kiedyś byłem, zamienił się w potwora i zagrożenie dla samego siebie.
W książce Cooper opisuje ewolucję zła swojej scenicznej persony oraz to, jak z czasem udało mu się nad nią zapanować. Po ponad 30 albumach i ponad 60 latach kariery artysta chce również uporządkować liczne legendy, przesadzone historie i fałszywe opowieści, które przez lata narosły wokół jego kariery. Równocześnie z pracą nad książką Cooper pozostaje bardzo aktywny koncertowo. Niedawno wystąpił w Las Vegas podczas serii specjalnych pokazów Welcome to Our Nightmare razem z iluzjonistą Criss Angel. Już 14 kwietnia artysta rozpocznie także miesięczną trasę koncertową po Ameryce Północnej, której pierwszy koncert odbędzie się w San Antonio.