Alice Cooper wyda autobiografię Devil on My Shoulder. Książka będzie bardzo osobista

Legendarny rockman Alice Cooper zapowiedział premierę swojej nowej autobiografii zatytułowanej Devil on My Shoulder. Książka, która ma się ukazać 8 października, będzie podsumowaniem ponad sześciu dekad kariery jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii rocka.

Muzyk, który często nazywany jest ojcem chrzestnym shock rocka, planuje promować publikację podczas specjalnej trasy spotkań autorskich w Wielkiej Brytanii, obejmującej osiem miast i mającej formę sesji pytań i odpowiedzi z fanami. Mimo ponad 60 lat działalności w branży muzycznej i imponującej dyskografii, Devil on My Shoulder będzie dopiero drugą książką napisaną przez Coopera. Pierwszą była autobiograficzna publikacja z 2007 roku Alice Cooper, Golf Monster: A Rock 'n' Roller's 12 Steps to Becoming a Golf Addict, w której artysta opisywał swoją nietypową pasję do golfa. W nowej książce Cooper zamierza przyjrzeć się relacji między sceniczną postacią Alice Coopera, brutalną, mroczną i prowokacyjną, a prawdziwą osobą kryjącą się za tą maską.