Szef Robloxa: Jeśli rodzice są zaniepokojeni, powinni zakazać dzieciom grania

Baszucki podkreślił, że Roblox traktuje bezpieczeństwo priorytetowo i każdy incydent jest analizowany, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. „Jeden zły incydent to o jeden za dużo” – stwierdził. Firma zwiększyła także kontrolę nad treściami publikowanymi przez twórców, by lepiej dostosować je do różnych grup wiekowych. Przypomnijmy, że niedawno informowaliśmy o zablokowaniu Robloxa w jednym z krajów.

Czym jest Roblox? Roblox to popularna platforma gier online, w której użytkownicy mogą tworzyć własne gry oraz grać w produkcje stworzone przez innych. Działa na zasadzie treści generowanych przez społeczność, oferując tysiące różnych doświadczeń, od przygodówek po symulacje i gry wieloosobowe.