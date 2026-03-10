Alissa White-Gluz zakłada nowy zespół Blue Medusa po tym jak odeszła z Arch Enemy

Artystka poinformowała o projekcie w mediach społecznościowych, podkreślając, że rozpoczyna w ten sposób nowy etap swojej kariery po ponad dwóch dekadach działalności na scenie metalowej. White-Gluz ogłosiła projekt w Międzynarodowy Dzień Kobiet, zaznaczając, że wspieranie kobiet w muzyce metalowej jest dla niej bardzo ważne. Jak wyjaśniła, Blue Medusa ma być miejscem, w którym będzie mogła w pełni realizować swoją artystyczną wizję bez ograniczeń.

W Blue Medusa White-Gluz współpracuje z gitarzystkami Alyssą Day (znaną z zespołów Mindscar i Absentia) oraz Dani Sophią, która wcześniej grała w projekcie Tilla Lindemannaa z Rammsteinu. Podczas koncertów skład uzupełnią basistka Alicia Vigil z DragonForce oraz perkusistka Delaney Jaster z zespołu Stitched Up Heart. Pierwsze koncerty Blue Medusa zaplanowano na amerykańskich festiwalach Louder Than Life oraz Aftershock Festival. Nowa muzyka ma zostać zaprezentowana w najbliższym czasie.

Po dwudziestu latach występów na największych scenach świata wchodzę w nowy rozdział. Blue Medusa to kolejny etap wszystkiego, nad czym pracowałam przez lata. W muzyce zespołu pojawią się mocne riffy, szybkie i agresywne partie perkusji, brutalny wokal, melodyjne fragmenty oraz introspektywne teksty.

Ogłoszenie powstania zespołu następuje kilka miesięcy po tym, jak White-Gluz poinformowała o odejściu z Arch Enemy po 11 latach współpracy. Alissa White-Gluz dołączyła do Arch Enemy w 2014 roku, zastępując Angelę Gossow. Z zespołem nagrała cztery albumy, którymi są War Eternal (2014), Will to Power (2017), Deceivers (2022) oraz Blood Dynasty (2025). Wokalistka przyznała, że decyzja była trudna, ponieważ projekt stał się ważną częścią jej życia:

Zmiana zawsze jest mieszanką strachu i ekscytacji. Po tylu latach to była ogromna część mojej tożsamości.

Równolegle artystka przygotowuje swój pierwszy album solowy. Niedawno zaprezentowała singiel The Room Where She Died, do którego muzykę napisał klawiszowiec Kamelot, Oliver Palotai. White-Gluz przyznała, że prace nad płytą trwały wiele lat, ponieważ chciała poczekać na odpowiedni moment i pełną swobodę twórczą. Jej zdaniem projekt ma być naturalną ewolucją jej kariery i pozwolić jej eksperymentować z różnymi stylami metalu.