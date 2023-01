Broken Ranks świętuje swoje pierwsze urodziny, będą prezenty!

Twórcy z Whitemoon Games przypominają o pierwszych urodzinach swojej produkcji. Studio podzieliło się podsumowaniem statystyk z Broken Ranks oraz przygotowało sporo aktywności i atrakcji dla swoich graczy. Nie zabraknie również prezentów! Deweloperzy przygotowali konta premium dla obecnych i powracających graczy.

Na zaprezentowanej grafice możemy zaobserwować, że wszyscy użytkownicy wspólnie wygrali w Broken Ranks już 12.4 miliona godzin. Najpopularniejszą klasą okazał się być Mag Ognia, taką postać utworzyło ponad 59 tys. graczy. Muszę przyznać, że sam również należę do tej grupy. Fani produkcji Whitemoon Games wykonali wspólnie 4.1 miliona zadań oraz 6.6 miliona zleceń. Dla podbudowania morale dodam, że wspólnymi siłami pokonaliśmy 7 604 229 bossów.

“Oj tak, poprzedni rok był dla całego zespołu bardzo intensywny, ale jednocześnie niezwykle satysfakcjonujący. I choć pod koniec 2022 musieliśmy położyć nacisk na niektóre pozycje z roadmapy kosztem innych, to podczas całego roku udało się wprowadzić mnóstwo contentu i pozytywnych zmian. Patrząc z perspektywy czasu i statystyk, którymi podzieliliśmy się z graczami, możemy zaliczyć ten rok do udanych. Teraz trzeba to uczcić. ;) A przynajmniej tak chcielibyśmy powiedzieć, bo przed nami jeszcze mnóstwo pomysłów do zrealizowania. Dziękujemy wszystkim za ogromne wsparcie i zaangażowanie!” - mówi założyciel studia, Krzysztof Danilewicz.