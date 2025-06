Brad Pitt nie wyklucza ponownej współpracy z Tomem Cruise’em. Ma tylko JEDEN warunek

W rozmowie z E! News Pitt zażartował, że jeśli znów połączy siły z gwiazdą Mission: Impossible, to tylko pod warunkiem, że wszystko odbędzie się „na ziemi”. „Nie będę wisiał tyłkiem na samolotach i tym podobnych” — powiedział dwukrotny laureat Oscara. W ten sposób dał do zrozumienia, że Cruise musiałbym zrezygnować z akrobacji na wysokościach, jeśli chce z nim współpracować.

Komentarz Pitta to oczywiste odniesienie do słynnych wyczynów Cruise’a, który znany jest z wykonywania niebezpiecznych kaskaderskich scen samodzielnie — jak choćby wiszenie na skrzydle lecącego samolotu czy skoki z klifów na motocyklu. Lwia część tych popisów miała miejsce w serii Mission: Impossible. Reżyser Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) zauważył w rozmowie z GQ, że choć obaj aktorzy mają talent do jazdy, różni ich podejście do ryzyka: „Tom przekracza granice… To może naprawdę przestraszyć”.

Podobnie wypowiedział się Graham Kelly, koordynator pojazdów w nowym filmie F1, który współtworzy z Pittem: