Nowe nazwiska w obsadzie kontynuacji Pewnego razu w... Hollywood. Kto zagra obok Brada Pitta?

Obsada filmu wstępnie zatytułowanego The Continuing Adventures of Cliff Booth – duchowego sequela Pewnego razu... w Hollywood Quentina Tarantino – nabiera kształtów. Wiemy, że główną rolę w filmie zagra Brad Pitt. Swego czasu spekulowano, że w epizodzie wystąpi także Leonardo DiCaprio, ale jak na razie, jest to mało realna perspektywa. Ale są dwa nowe nazwiska, które są już pewne.

The Hollywood Reporter

Nowe nazwiska w obsadzie sequela Pewnego razu w… Hollywood

Jak podaje The Hollywood Reporter, do ekipy dołączyła Elizabeth Debicki, znana z serialu The Crown oraz Scott Caan, znany z roli w serialu Hawaje 5.0. Oboje byli nominowani za te role do Złotego Globu (Debicki go wygrała). Widzowie pamiętają Debicki także z występu w Strażnikach Galaktyki, a Caana z trylogii Ocean’s Eleven, gdzie wcielał się w Turka Malloya.