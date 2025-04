Borderlands – film okazał się porażką przez pandemię COVID? Tak twierdzi reżyser

Nikt z nas nie przewidywał, jak skomplikowane będą sprawy związane z COVID. Nie tylko pod względem tego, co kręcimy, ale także pod kątem konieczności wykonania dodatkowych ujęć lub powtórek, a sześć osób jest na różnych planach zdjęciowych, a każdy z tych planów jest zamykany, ponieważ miasta się otworzyły, a teraz wybuchła epidemia COVID i po prostu… nie mogliśmy przygotowywać się razem w jednym pomieszczeniu, nie mogłem być z moimi kaskaderami, nie mogłem robić pre-vis, wszyscy są rozproszeni po całym miejscu. Nie można przygotować filmu na taką skalę przez Zoom.

Borderlands było poprawiane przez wielu scenarzystów, w tym twórcę The Last of Us, Craiga Mazina, który ostatecznie wycofał swoje nazwisko z projektu. Inni scenarzyści, którzy pomagali w tworzeniu tej historii to: Gary Ross, Aaron Berg, Oren Uziel, Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Zak Olkewicz, Chris Bremner i Sam Levinson. Dokrętki realizował z kolei Tim Miller, twórca Deadpoola. Im więcej osób starało się uratować ten projekt, tym gorszy okazał się rezultat.

Paradoksalnie jednak, porażka filmu przyczyniła się do wypromowania gier, o czym pisaliśmy już wcześniej. A przypomnijmy, że w tym roku możliwa jest premiera Borderlands 4.