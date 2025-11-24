Ten film Marvela okazał się wielką porażką. Ale reżyserka chciałaby nakręcić kontynuację

Czy film ma szansę znaleźć się w harmonogramie MCU?
Po zdobyciu Oscara za Nomadland Chloé Zhao zaskoczyła widzów, podejmując się realizacji marvelowskich Eternals – filmu, który okazał się jedną z największych wpadek w historii MCU. Produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem, a reżyserka, wcześniej kojarzona z bardziej poetyckim, malickowskim stylem, wydawała się nie pasować do konwencji kina superbohaterskiego.
Eternals – reżyserka chciałby nakręcić sequel
Jesienią Zhao wróciła jednak do kina autorskiego za sprawą Hamnetu, adaptacji powieści Maggie O’Farrell. W styczniu 2026 zadebiutuje w Polsce. Film zebrał znakomite recenzje i przypomniał widzom, za co pokochali jej twórczość. Nieprzyjemny zapach pozostawiony po Eternals – jak określali to niektórzy krytycy – zdawał się rozwiać.
Tym większym zaskoczeniem jest jej najnowsza wypowiedź dla ScreenRant. Reżyserka otwarcie stwierdziła, że chętnie wróciłaby do Marvela i nakręciła Eternals 2. Jak tłumaczy, mitologia MCU wciąż ją fascynuje:
Te filmy są dla mnie współczesną wersją mitu. Chciałabym wrócić i porozmawiać o świecie, w którym żyjemy. Jestem z tego naprawdę dumna.
Choć Eternals zebrał surowe recenzje – z wynikiem 47% na Rotten Tomatoes, plasując się jako drugi najgorzej oceniany film MCU – niektórzy bronią obrazu Zhao. Choć film nie spełnił swoich ambicji, był wizjonerski względem innych odsłon uniwersum.
Problem w tym, że Kevin Feige nie ma żadnych planów na kontynuację. Studio w 2024 roku jasno mówiło, że Eternals 2 nie znajduje się w oficjalnym harmonogramie. Wyniki finansowe również nie napawają optymizmem: film zarobił 402 mln dolarów przy budżecie 240 mln, co uznano za porażkę. Gwiazdor Kumail Nanjiani przyznał nawet, że negatywna reakcja widzów była dla niego tak bolesna, iż szukał pomocy terapeutycznej.
