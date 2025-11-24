Ten film Marvela okazał się wielką porażką. Ale reżyserka chciałaby nakręcić kontynuację

Po zdobyciu Oscara za Nomadland Chloé Zhao zaskoczyła widzów, podejmując się realizacji marvelowskich Eternals – filmu, który okazał się jedną z największych wpadek w historii MCU. Produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem, a reżyserka, wcześniej kojarzona z bardziej poetyckim, malickowskim stylem, wydawała się nie pasować do konwencji kina superbohaterskiego.

Eternals – reżyserka chciałby nakręcić sequel

Jesienią Zhao wróciła jednak do kina autorskiego za sprawą Hamnetu, adaptacji powieści Maggie O’Farrell. W styczniu 2026 zadebiutuje w Polsce. Film zebrał znakomite recenzje i przypomniał widzom, za co pokochali jej twórczość. Nieprzyjemny zapach pozostawiony po Eternals – jak określali to niektórzy krytycy – zdawał się rozwiać.