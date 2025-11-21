Jedna z najbardziej oczekiwanych gier science fiction na nowym materiale. Kolejne fragmenty z gry inspirowanej Mass Effect

Twórcy chcą upewnić się, że nie stworzą godnego następcę słynnej serii BioWare.

Owlcat Games szykuje mocną propozycję dla fanów science fiction. The Expanse: Osiris Reborn to kolejne RPG od studia znanego serii Pathfinder, jednak tym razem twórcy stawiają na zupełnie inną perspektywę. Projekt jest pierwszym podejściem Owlcat do trzecioosobowej gry akcji, której historia rozgrywa się w realiach popularnego uniwersum The Expanse. Tytuł zapowiedziano podczas Summer Game Fest, a teraz studio pokazało świeży dziennik deweloperski w czasie gali Golden Joystick Awards. The Expanse: Osiris Reborn – nowy materiał z gry Producentom zależy na możliwie autentycznym oddaniu życia i pracy w przestrzeni kosmicznej. Aby to osiągnąć, zaprosili do współpracy naukowca z absolutnie najwyższej półki. Były astronauta NASA oraz dowódca Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Leroy Chiao, służył zespołowi wiedzą i doświadczeniem z pierwszej ręki, jednocześnie pomagając unikać nadmiernie realistycznych rozwiązań, które mogłyby utrudnić rozgrywkę.

W jednym z komentarzy Chiao tłumaczy, że w rzeczywistości astronauci nieustannie muszą być przypięci do statku podczas działań na zewnątrz, co mogłoby okazać się zbyt uciążliwe w grze: W prawdziwym kosmosie zawsze musisz być zabezpieczony liną, inaczej możesz odpłynąć i już nigdy nie wrócić.

Twórcy postanowili nie rezygnować z poczucia zagrożenia, ale uprościli ten element. Stąd w grze pojawią się magnetyczne buty, które zapewnią bohaterom swobodę ruchu bez dziwnego manewrowania plączącą się linką. Owlcat Games pokazuje w nowym materiale także kilka fragmentów rozgrywki. Większość ujęć ma charakter filmowy i koncentruje się na życiu załogi na pokładzie statku. Mimo to mogliśmy na moment rzucić okiem na sekwencje strzelania z wykorzystaniem osłon w przestrzeni kosmicznej i zapowiedź bardziej dynamicznej akcji. Przypomnijmy, że The Expanse: Osiris Reborn powstaje na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.