Film Borderlands jednak sukcesem. Ale nie takim jak myślicie

Ekranizacje gier przeżywają swój jeden z najlepszych okresów w historii, czego dowodem jest docenione przez fanów The Last of Us, czy Fallout. Zdecydowanie gorzej radzą sobie filmowe adaptacje, które wciąż szukają swojej złotej formuły. Nie udało się jej odnaleźć twórcom Borderlands i produkcja zarobiła w kinach zaledwie 32,9 miliona dolarów, przy budżecie wynoszącym 120 mln dolarów, co czyni film jedną z największych finansowych klap tego roku. Ze słabej postawy ekranizacji zdaje sobie sprawię Strauss Zelnick, prezes Take-Two Interactive, który jednak dostrzega pozytywne aspekty pojawienia się Borderlands w kinach.

Borderlands – film był klapą, ale napędził sprzedaż gier

Chociaż na kolejne części filmowej serii Borderlands nie ma co liczyć, to produkcja przyczyniła się do zwiększenia popularności growej marki. Zelnick w rozmowie z IGN przyznał, że kinowa produkcja nie zaszkodziła serii gier, ale nawet pomogła napędzić sprzedaż.