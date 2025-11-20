Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten serial na podstawie gry ma tak wysoką oglądalność, że zamówiono 3. sezon

Jakub Piwoński
2025/11/20 19:40
Serial jest w Polsce dostępny na HBO Max.

Peacock oficjalnie zamówił 3. sezon Twisted Metal, jednak z kluczową zmianą — nowym showrunnerem został David Reed, znany z prac nad The Boys czy Supernatural. Zastąpi on Michaela Jonathana Smitha, który odszedł po dwóch sezonach. Producenci Paul Wernick i Rhett Reese pozostają na pokładzie, a platforma chwali się, że drugi sezon osiągnął aż 993 mln minut oglądalności.

Twisted Metal
Twisted Metal

Twisted Metal – będzie 3. sezon

Serial, oparty na kultowej serii gier PlayStation, kontynuuje historię brutalnego turnieju organizowanego przez Calypso, postać spełniającą życzenia w pokręcony, często tragiczny sposób. W finale 2. sezonu John Doe i Quiet zostali wrobieni w masowe morderstwo, co wywołało otwartą wojnę między Insiderami a Outsiderami. John poprzysiągł zemstę, a przyszłe odcinki mają pogłębić ten konflikt.

GramTV przedstawia:

Sceny po napisach ujawniły powrót Sweet Tootha, który trafił do Nowego Jorku rządzonego przez jego ojca, oraz możliwe przeżycie Axela. Wiele wskazuje na to, że sezon 3 skoncentruje się na eskalacji konfliktu i większej roli kultowych postaci. W serialu Twisted Metal występują m.in. Anthony Mackie jako John Doe, Stephanie Beatriz jako Quiet, Anthony Carrigan jako Calypso oraz Samoa Joe i Will Arnett jako Sweet Tooth.

Mimo rosnącej popularności serialu, marka Twisted Metal jako gra pozostaje w zawieszeniu. Projekt gry-usługi rozwijany przez Lucid Games i Firesprite został anulowany, a PlayStation odsunęło się od strategii live-service. Ostatnia gra z serii ukazała się w 2012 roku, a jej przyszłość pozostaje niepewna.

Źródło:https://gamerant.com/twisted-metal-season-3-confirmed-new-showrunner/

Tagi:

Popkultura
serial telewizyjny
adaptacja gry
Twisted Metal
Anthony Mackie
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


