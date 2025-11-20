Ten serial na podstawie gry ma tak wysoką oglądalność, że zamówiono 3. sezon

Peacock oficjalnie zamówił 3. sezon Twisted Metal, jednak z kluczową zmianą — nowym showrunnerem został David Reed, znany z prac nad The Boys czy Supernatural. Zastąpi on Michaela Jonathana Smitha, który odszedł po dwóch sezonach. Producenci Paul Wernick i Rhett Reese pozostają na pokładzie, a platforma chwali się, że drugi sezon osiągnął aż 993 mln minut oglądalności.

Twisted Metal – będzie 3. sezon

Serial, oparty na kultowej serii gier PlayStation, kontynuuje historię brutalnego turnieju organizowanego przez Calypso, postać spełniającą życzenia w pokręcony, często tragiczny sposób. W finale 2. sezonu John Doe i Quiet zostali wrobieni w masowe morderstwo, co wywołało otwartą wojnę między Insiderami a Outsiderami. John poprzysiągł zemstę, a przyszłe odcinki mają pogłębić ten konflikt.