Borderlands 4 nie zostanie porzucone. Twórcy obiecują wsparcie i kolejne aktualizacje

Mimo że uwaga branży skupia się obecnie głównie na nadchodzącym Grand Theft Auto 6, władze Take-Two Interactive przypominają, że nie zapominają o innych dużych produkcjach. Jedną z nich jest Borderlands 4, które zadebiutowało w ubiegłym roku. Choć oficjalne dane sprzedażowe nie zostały ujawnione, prezes Take-Two, Strauss Zelnick, podkreślił, że wydawca pozostaje pozytywnie nastawiony do przyszłości tytułu.
Borderlands 4 dostanie więcej nowej zawartości i kolejne aktualizacje
Wątpliwości wokół dalszego rozwoju gry nasiliły się po informacji o wstrzymaniu prac nad wersją na Nintendo Switch 2. Decyzja ta wzbudziła pytania o długoterminowe plany wobec marki. Zelnick uspokaja jednak nastroje, zaznaczając, że Borderlands 4 nadal będzie rozwijane, a gracze mogą liczyć zarówno na nowe aktualizacje, jak i dodatkową zawartość.
Nadal wspieramy Borderlands. W przygotowaniu jest nowa zawartość, planujemy kolejne aktualizacje i wciąż pozostajemy bardzo optymistycznie nastawieni do przyszłości tego tytułu.
Podobne stanowisko zaprezentował prezes Gearbox Software, Karl Slatoff. Według niego studio zamierza konsekwentnie wspierać produkcję nowymi treściami i aktualizacjami, licząc na solidną sprzedaż w całym cyklu życia gry.
Gearbox Software będzie nadal wspierać Borderlands 4 nową zawartością i aktualizacjami, a my spodziewamy się, że gra osiągnie solidną sprzedaż w całym okresie swojego cyklu życia.
Zgodnie z zapowiedziami, posiadacze edycji standardowej mogą spodziewać się kolejnych nowości już w najbliższych miesiącach. Twórcy zapowiadają również poprawki wydajności, zwiększenie maksymalnego poziomu, zmiany balansu oraz nowe aktywności końcowe i wydarzenia czasowe.
Na zakończenie przypominamy, że Borderlands 4 trafił na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry miała miejsce 11 września 2025 roku.
