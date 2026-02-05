Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 nie zostanie porzucone. Twórcy obiecują wsparcie i kolejne aktualizacje

Patrycja Pietrowska
2026/02/05 13:00
Wciąż pozostajemy bardzo optymistycznie nastawieni do przyszłości tego tytułu”.

Mimo że uwaga branży skupia się obecnie głównie na nadchodzącym Grand Theft Auto 6, władze Take-Two Interactive przypominają, że nie zapominają o innych dużych produkcjach. Jedną z nich jest Borderlands 4, które zadebiutowało w ubiegłym roku. Choć oficjalne dane sprzedażowe nie zostały ujawnione, prezes Take-Two, Strauss Zelnick, podkreślił, że wydawca pozostaje pozytywnie nastawiony do przyszłości tytułu.

Borderlands 4 dostanie więcej nowej zawartości i kolejne aktualizacje

Wątpliwości wokół dalszego rozwoju gry nasiliły się po informacji o wstrzymaniu prac nad wersją na Nintendo Switch 2. Decyzja ta wzbudziła pytania o długoterminowe plany wobec marki. Zelnick uspokaja jednak nastroje, zaznaczając, że Borderlands 4 nadal będzie rozwijane, a gracze mogą liczyć zarówno na nowe aktualizacje, jak i dodatkową zawartość.

Nadal wspieramy Borderlands. W przygotowaniu jest nowa zawartość, planujemy kolejne aktualizacje i wciąż pozostajemy bardzo optymistycznie nastawieni do przyszłości tego tytułu.

Podobne stanowisko zaprezentował prezes Gearbox Software, Karl Slatoff. Według niego studio zamierza konsekwentnie wspierać produkcję nowymi treściami i aktualizacjami, licząc na solidną sprzedaż w całym cyklu życia gry.

Gearbox Software będzie nadal wspierać Borderlands 4 nową zawartością i aktualizacjami, a my spodziewamy się, że gra osiągnie solidną sprzedaż w całym okresie swojego cyklu życia.

Zgodnie z zapowiedziami, posiadacze edycji standardowej mogą spodziewać się kolejnych nowości już w najbliższych miesiącach. Twórcy zapowiadają również poprawki wydajności, zwiększenie maksymalnego poziomu, zmiany balansu oraz nowe aktywności końcowe i wydarzenia czasowe.

Na zakończenie przypominamy, że Borderlands 4 trafił na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry miała miejsce 11 września 2025 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/borderlands-4-support-will-continue-says-take-two-ceo-we-still-are-very-optimistic

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

