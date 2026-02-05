Borderlands 4 nie zostanie porzucone. Twórcy obiecują wsparcie i kolejne aktualizacje

Mimo że uwaga branży skupia się obecnie głównie na nadchodzącym Grand Theft Auto 6, władze Take-Two Interactive przypominają, że nie zapominają o innych dużych produkcjach. Jedną z nich jest Borderlands 4, które zadebiutowało w ubiegłym roku. Choć oficjalne dane sprzedażowe nie zostały ujawnione, prezes Take-Two, Strauss Zelnick, podkreślił, że wydawca pozostaje pozytywnie nastawiony do przyszłości tytułu.

Borderlands 4 dostanie więcej nowej zawartości i kolejne aktualizacje

Wątpliwości wokół dalszego rozwoju gry nasiliły się po informacji o wstrzymaniu prac nad wersją na Nintendo Switch 2. Decyzja ta wzbudziła pytania o długoterminowe plany wobec marki. Zelnick uspokaja jednak nastroje, zaznaczając, że Borderlands 4 nadal będzie rozwijane, a gracze mogą liczyć zarówno na nowe aktualizacje, jak i dodatkową zawartość.