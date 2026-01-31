Zaloguj się lub Zarejestruj

ARC Raiders i niefortunny event. Harmonogram wydarzenia budzi sprzeciw

Patrycja Pietrowska
2026/01/31 13:00
Gracze nie kryją frustracji.

ARC Raiders regularnie otrzymuje nowe aktualizacje i wydarzenia, które mają utrzymać zaangażowanie społeczności. Jednym z ostatnich dodatków jest aktualizacja Headwinds, wprowadzająca m.in. tryb skierowany do graczy preferujących rozgrywkę solo, gdzie muszą oni mierzyć się z oddziałami przeciwników. Wraz z nią do gry trafiło również nietypowe wydarzenie mapowe, nazwane Bird City.

ARC Raiders
ARC Raiders

Bird City w ARC Raiders problemem dla pracujących graczy w Europie

W ramach tego eventu Buried City o określonych porach dnia zostaje wypełnione ptakami. Problem w tym, że wydarzenie uruchamiane jest według sztywnego harmonogramu, który dla wielu graczy z Europy okazuje się skrajnie niepraktyczny. Bird City pojawia się trzy razy dziennie, co osiem godzin, zawsze o tych samych porach.

Dla osób mieszkających w krajach europejskich oznacza to przedziały czasowe przypadające późno w nocy, w godzinach porannych lub w środku popołudnia. Gracze pracujący w standardowym trybie od rana do popołudnia podkreślają, że w praktyce nie mają realnej możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. W efekcie część społeczności zaczęła ironicznie określać Bird City jako event „dla bezrobotnych”.

Na subreddicie gry pojawiło się wiele wpisów krytykujących takie podejście do planowania zawartości. Jeden z użytkowników zwrócił uwagę, że obecny system zupełnie nie uwzględnia osób pracujących w trybie 9-17. Inni idą jeszcze dalej, twierdząc, że wydarzenie jest dla europejskich graczy praktycznie niegrywalne. Wspominane są również wcześniejsze sytuacje, w których sztywne godziny eventów znacząco utrudniały zdobycie rzadkich nagród, wymagając długiego oczekiwania lub rezygnacji z udziału.

Część fanów sugeruje, że rozwiązaniem mogłaby być rotacja godzin w kolejnych tygodniach albo całkowite losowanie pór uruchamiania wydarzeń. Ich zdaniem pozwoliłoby to uniknąć wykluczenia graczy z określonych stref czasowych i sprawiłoby, że nowa zawartość byłaby dostępna dla szerszego grona odbiorców. Przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders zadebiutowało 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

