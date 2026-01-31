ARC Raiders i niefortunny event. Harmonogram wydarzenia budzi sprzeciw

ARC Raiders regularnie otrzymuje nowe aktualizacje i wydarzenia, które mają utrzymać zaangażowanie społeczności. Jednym z ostatnich dodatków jest aktualizacja Headwinds, wprowadzająca m.in. tryb skierowany do graczy preferujących rozgrywkę solo, gdzie muszą oni mierzyć się z oddziałami przeciwników. Wraz z nią do gry trafiło również nietypowe wydarzenie mapowe, nazwane Bird City.

Bird City w ARC Raiders problemem dla pracujących graczy w Europie

W ramach tego eventu Buried City o określonych porach dnia zostaje wypełnione ptakami. Problem w tym, że wydarzenie uruchamiane jest według sztywnego harmonogramu, który dla wielu graczy z Europy okazuje się skrajnie niepraktyczny. Bird City pojawia się trzy razy dziennie, co osiem godzin, zawsze o tych samych porach.