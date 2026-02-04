Borderlands 4 nie dla Switcha 2. Prace nad portem wstrzymane

Od pięciu miesięcy Borderlands 4 hula u posiadaczy PC-ów oraz PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Do tego grona dołączyć mieli też właściciele Nintendo Switch 2.

Port powstawał i miał nawet wyznaczoną datę premiery. Niemniej teraz nie wiadomo kiedy i czy w ogóle kiedykolwiek się ukaże. Borderlands 4 nie dla Nintendo Switch 2. Przynajmniej na razie Przypomnijmy, że według pierwszych założeń Borderlands 4 na Nintendo Switch 2 miało wejść na rynek 3 października 2025 roku. Potem jednak termin ten został przesunięty na nieokreślony bliżej moment 2026 roku. W momencie, gdy wyczekiwaliśmy większej liczby szczegółów, Take-Two ogłosiło coś innego – mianowicie wstrzymanie dalszych prac nad portem. I trudno powiedzieć, czy firma jeszcze kiedykolwiek do niego wróci.

W rozmowie z Variety opowiedział o tym rzecznik wydawcy ostatnich Borderlandsów, Alan Lewis: Podjęliśmy trudną decyzję o wstrzymaniu prac nad tą wersją gry. Nadal skupiamy się jednak na tym, by dostarczać jakościowe treści po premierze i wprowadzać stałe ulepszenia optymalizacji. Wciąż też będziemy blisko współpracować z naszymi przyjaciółmi w Nintendo. Niedługo wychodzi PGA Tour 2K25, mamy też WWE 2K26 dla Switcha 2 i jesteśmy ogromnie podekscytowani na myśl o wydaniu w przyszłości kolejnych naszych tytułów na tę platformę.

Na dobrą sprawę taki komunikat nie jest aż tak dużym zaskoczeniem. Wszak Nintendo Switch 2 to jednak konsola z pewnymi ograniczeniami technologicznymi. Tymczasem Borderlands 4 od momentu premiery miał ogromne problemy z optymalizacją i stabilnością, dławiąc o wiele mocniejsze od NS2 PlayStation5 i Xbox Series X. Ba, nawet na komputerach osobistych najnowsza produkcja Gearboxa nie wypadała w tej kwestii najlepiej. Samo B4 jest jednak niezłą pozycją, szczególnie dla fanów całego cyklu. Posiadacze NS2 tym bardziej mogą czuć się więc rozczarowani, bo twórcy opublikowali niedawno pełną mapę drogową na nadchodzący rok, w której nie brakuje atrakcji. Oczywiście mowa tutaj o nowej zawartości i to zarówno tej płatnej, jak i darmowej. Ba, dopiero co Borderlands 4 zostało wzbogacone o funkcje, na którą gracze czekali od dawna.

