Borderlands 4 nie trafi na Switch 2 w październiku. Gearbox potrzebuje więcej czasu

Mikołaj Berlik
2025/09/24 13:30
Deweloperzy anulowali wszystkie pre-ordery.

Według oficjalnego komunikatu na koncie Borderlands na X (Twitterze), studio potrzebuje więcej czasu, aby dopracować jakość portu i wdrożyć funkcję cross-save. Twórcy podkreślają, że obecny stan gry nie spełniał ich standardów, dlatego zdecydowano się na przesunięcie premiery.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 – pre-ordery anulowane, nowa data wkrótce

Gearbox poinformował również, że wszystkie cyfrowe zamówienia przedpremierowe zostaną anulowane 26 września, choć gracze mogą je odwołać już teraz w eShopie. Deweloperzy zapewniają, że wkrótce ogłoszą nową datę premiery i doceniają cierpliwość fanów.

Opóźnienie może być rozczarowujące dla posiadaczy Nintendo Switch 2, którzy liczyli na premierę jeszcze w tym roku, ale decyzja studia może pozwolić na dostarczenie bardziej dopracowanego portu. Borderlands 4 to dynamiczna strzelanka z elementami RPG, w której gracze eksplorują nowe planety, zbierają unikalny loot i walczą z przeciwnikami w charakterystycznym dla serii stylu. Gearbox podkreśla, że chce, aby wersja na Switch 2 w pełni oddawała doświadczenie znane z innych platform, bez kompromisów w wydajności i oprawie graficznej.

Mimo że Borderlands 4 cieszy się sporą popularnością na PC i konsolach, część graczy skarży się na błędy, które utrudniają rozgrywkę. Opóźnienie wersji na Switch 2 może pozwolić twórcom na wyeliminowanie tych problemów i dostarczenie dopracowanego portu.

Źródło:https://insider-gaming.com/borderlands-4-nintendo-switch-2-delayed-2025/

Komentarze
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 14:51
Silverburg napisał:

Pewno dlatego, że jeśli zainstalujesz kupioną grę na PS5, to zdaniem Sony możliwość zwrotu Ci już nie przysługuje.

Prawda jest jednak taka, że jeśli gra ma znaczące problemy techniczne, to powinno się na nie powołać i powiedzieć, że stan gry jest niezadowalający. W teorii powinno to dać podstawę do zwrotu tym bardziej, że nawet sam Randy mówił o "włączeniu i wyłączeniu gry", jeśli spada performance.

Inna sprawa, że to prędzej support Sony jest do chrzanu i nie potrafi sprawnie odpowiadać na wiadomości. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:44
dariuszp napisał:

To oznacza że inne platformy nie zawierają fanów skoro nie obchodziło ich dostarczenie najlepszego możliwego doświadczenia? Ciekawe dlaczego myśleli że gracze PS5 łykną popsutą grę którą trzeba restartować co chwila z uwagi na błędy techniczne ale już nie robią takiego numeru właścicielom Switcha. 

Pewno dlatego, że jeśli zainstalujesz kupioną grę na PS5, to zdaniem Sony możliwość zwrotu Ci już nie przysługuje.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:12

To oznacza że inne platformy nie zawierają fanów skoro nie obchodziło ich dostarczenie najlepszego możliwego doświadczenia? Ciekawe dlaczego myśleli że gracze PS5 łykną popsutą grę którą trzeba restartować co chwila z uwagi na błędy techniczne ale już nie robią takiego numeru właścicielom Switcha. 




