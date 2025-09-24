Borderlands 4 nie trafi na Switch 2 w październiku. Gearbox potrzebuje więcej czasu

Według oficjalnego komunikatu na koncie Borderlands na X (Twitterze), studio potrzebuje więcej czasu, aby dopracować jakość portu i wdrożyć funkcję cross-save. Twórcy podkreślają, że obecny stan gry nie spełniał ich standardów, dlatego zdecydowano się na przesunięcie premiery.

Borderlands 4 – pre-ordery anulowane, nowa data wkrótce

Gearbox poinformował również, że wszystkie cyfrowe zamówienia przedpremierowe zostaną anulowane 26 września, choć gracze mogą je odwołać już teraz w eShopie. Deweloperzy zapewniają, że wkrótce ogłoszą nową datę premiery i doceniają cierpliwość fanów.

