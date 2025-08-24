Borderlands 4 ledwo działa na Nintendo Switch 2? Gra ma mieć problem z osiągnięciem 30 FPSów

Ostatnio ukazał się nowy materiał z rozgrywki z nadchodzącego Borderlands 4. Teraz natomiast pojawiły się niepokojące doniesienia dotyczące wydajności gry na Nintendo Switch 2. Według EpicNNG na Twitterze, bazującego na doświadczeniach z Gamescom 2025, gra Gearbox Software ma „ledwo działać w 30 FPSach”.

Borderlands 4 na Nintendo Switch 2 zawodzi?

EpicNNG opisał, że na Switchu 2 Borderlands 4 ledwo osiągało 30 klatek na sekundę, gdy na ekranie pojawiały się cztery wrogie postacie, i to w trybie zadokowanym. Dodatkowo testujący zauważył „potworny input delay” oraz miał wrażenie, że rozdzielczość renderowania została „maksymalnie zmniejszona”.