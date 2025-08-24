Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 ledwo działa na Nintendo Switch 2? Gra ma mieć problem z osiągnięciem 30 FPSów

Patrycja Pietrowska
2025/08/24 15:00
Niepokojące doniesienia z Gamescom 2025.

Ostatnio ukazał się nowy materiał z rozgrywki z nadchodzącego Borderlands 4. Teraz natomiast pojawiły się niepokojące doniesienia dotyczące wydajności gry na Nintendo Switch 2. Według EpicNNG na Twitterze, bazującego na doświadczeniach z Gamescom 2025, gra Gearbox Software ma „ledwo działać w 30 FPSach”.

Borderlands 4 na Nintendo Switch 2 zawodzi?

EpicNNG opisał, że na Switchu 2 Borderlands 4 ledwo osiągało 30 klatek na sekundę, gdy na ekranie pojawiały się cztery wrogie postacie, i to w trybie zadokowanym. Dodatkowo testujący zauważył „potworny input delay” oraz miał wrażenie, że rozdzielczość renderowania została „maksymalnie zmniejszona”.

Sytuacja ta przypomina kłopoty z portem Elden Ring, który również miał poważne problemy na Switchu 2, do tego stopnia, że Bandai Namco nie zezwalało na nagrywanie rozgrywki podczas Gamescomu. Fani wyrażają rozczarowanie, licząc jednak na rozwiązanie początkowych trudności do premiery.

Na zakończenie przypomnijmy, że Borderlands 4 zmierza na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry planowana jest na 12 września 2025 roku.

Źródło:https://www.thegamer.com/borderlands-4-performance-issues-nintendo-switch-2/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

