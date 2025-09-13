Choć na kolejną część cyklu trzeba było czekać sześć lat, premiera Borderlands 4 nie obyła się bez kłopotów – gra wystartowała na Steamie z problemami technicznymi, a wielu graczy narzeka na wydajność i błędy. Nie przeszkodziło to jednak produkcji w osiągnięciu imponujących wyników pod względem liczby aktywnych użytkowników. Tysiące fanów serii zdecydowało się mimo trudności wyruszyć na Kairos, by znów zbierać łupy i siać chaos.

Borderlands 4 - ile czasu zajmuje ukończenie gry?

My natomiast odpowiadamy na pytanie, które z pewnością nurtuje tych, którzy nie zrazili się do tytułu: ile czasu potrzeba, by ukończyć Borderlands 4? Nowa odsłona oferuje zarówno kampanię fabularną, jak i ogrom aktywności pobocznych oraz zawartość końcową.