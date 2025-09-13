Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 - ile czasu zajmuje ukończenie gry?

Jakub Piwoński
2025/09/13 11:00
1
0

Życzymy miłej zabawy.

Choć na kolejną część cyklu trzeba było czekać sześć lat, premiera Borderlands 4 nie obyła się bez kłopotów – gra wystartowała na Steamie z problemami technicznymi, a wielu graczy narzeka na wydajność i błędy. Nie przeszkodziło to jednak produkcji w osiągnięciu imponujących wyników pod względem liczby aktywnych użytkowników. Tysiące fanów serii zdecydowało się mimo trudności wyruszyć na Kairos, by znów zbierać łupy i siać chaos.

My natomiast odpowiadamy na pytanie, które z pewnością nurtuje tych, którzy nie zrazili się do tytułu: ile czasu potrzeba, by ukończyć Borderlands 4? Nowa odsłona oferuje zarówno kampanię fabularną, jak i ogrom aktywności pobocznych oraz zawartość końcową.

Sama kampania w Borderlands 4 zajmuje stosunkowo niewiele czasu – gracze, którzy skupią się wyłącznie na głównym wątku i ograniczą eksplorację do minimum, mogą zobaczyć napisy końcowe już po około 16–18 godzinach. Ci, którzy zdecydują się na pełniejsze doświadczenie i oprócz historii podejmą się także misji pobocznych, spędzą w grze średnio około 50 godzin. Z kolei osoby nastawione na maksymalne odkrycie zawartości muszą przygotować się na długą przygodę – ukończenie Borderlands 4 w 100% wymaga poświęcenia ponad 70 godzin.

Warto dodać, że nowa część oferuje najwięcej aktywności po ukończeniu fabuły w całej serii. Powtarzalne walki z bossami, skalujący się poziom trudności świata, miliardy kombinacji broni, a także cotygodniowe wyzwania sprawiają, że dla największych fanów granie może przeciągnąć się nawet do ponad 100 godzin. Życzymy zatem miłej zabawy.

Źródło:https://gamerant.com/borderlands-4-bl4-how-long-beat-story-all-content/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:23

Zero. Wystarczy nie rozpoczynać. Nie wspierać kiepskich portów, nie wspierać skopanych buildów, nie wspierać "zgarniemy kasę i może poprawimy później". Nie wspierać premium ceny za sub-premium doświadczenia. 

Omijam szerokim łukiem, szkoda że inni nie idą tym przykładem. Z drugiej strony ktoś musiał kupić żeby ocena na Steam była mieszana (62%).

Też chyba Gearbox kogoś wkurzył bo było to deczko śmieszne że zapłacili Conanowi za promocję a ten podczas promocji pokazał crashujący się Borderlands 4.




