007 First Light to nie tylko „strzelanie, strzelanie i strzelanie”. Gracze dostaną wiele gadżetów w stylu Jamesa Bonda

Podczas ostatniego State of Play zaprezentowano zwiastun z rozgrywką z gry 007 First Light. W trakcie niedawnej rozmowy z GamesRadar+, dyrektor franczyzy 007 w studiu IOI, Jonathan Lacaille, podzielił się szczegółami dotyczącymi rozgrywki w nadchodzącej grze. Lacaille wyjaśnił, że doświadczenie płynące z rozgrywki ma być bardziej zbliżone do dreszczowca szpiegowskiego, niż do dynamicznej strzelanki akcji.

007 First Light ze szczegółami od twórców

Celem studia IOI jest zrównoważenie ich charakterystycznego stylu, znanego z poprzednich produkcji, z wymogami opowiedzenia historii koncentrującej się wokół postaci Jamesa Bonda. Deweloperzy zamierzają skoncentrować się na tym, co robią najlepiej, wprowadzając jednak innowacyjne elementy, które „naprawdę oddadzą pełnię doświadczenia związanego z Bondem”.