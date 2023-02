Bojkotujący stworzyli symulator kupowania Hogwarts Legacy. Wyśmiewają nim graczy

Czego to ludzie nie wymyślą.

Hogwarts Legacy Purchase Simulator to prosta gra tekstowa, w której wcielamy się w potencjalnego nabywcę gry, który otrzymuje wiadomość od prezesa Warner Bros., Davida Zaslava, zachęcającego do kupienia produkcji osadzonej w magicznym świecie. Niedługo później kontaktuje się z nami Ashley, która sprzeciwia się kupowaniu Hogwarts Legacy i próbuje wzbudzić poczucie winy, informując o czerpaniu zysków ze sprzedaży gry przez Rowling.

Najwyraźniej bojkot Hogwarts Legacy nie ucichł krótko po premierze gry i niektóre grupy wciąż próbują zniechęcić do zakupu produkcji ze świata Harry’ego Pottera potencjalnych nabywców. Ich akcja przynosiła do tej pory odwrotny skutek, na czym cierpieli streamerzy na Twitchu, którzy byli nękani za granie w Hogwarts Legacy . Świetne wyniki osiągnięte przez grę potwierdziło również Warner Bros. Discovery, które podzieliło się szczegółowymi danymi, w tym liczbą spędzonych godzin przez fanów w Hogwarts Legacy. Ale bojkotujący nadal nie dają za wygraną i niedawno stworzyli symulator kupowania gry, który ma na celu jedynie wyśmiać graczy, którzy zdecydowali się nabyć produkcję autorstwa Avalanche Software.

Gracz może kupić tyle kopii gry, ile chce, ale trzeba liczyć się z ciągłymi protestami ze strony Ashley. Nie brakuje również innych znanych postaci, w tym streamera Asmongolda, który nakłania do nabycia kolejnych kopii, aby zdenerwować „przebudzone płatki śniegu”, które próbują anulować Hogwarts Legacy. Na koniec pojawia się nawet J.K. Rowling, która ogłasza, że gracz przyczynił się do „bronienia praw związanych z płcią” lub w przypadku niekupienia wystarczającej liczby egzemplarzy, do oskarżeń o „uciszanie głosu kobiet”.