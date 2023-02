Wydawca Hogwarts Legacy zachwycony odbiorem gry. Ujawniono też kilka statystyk

Hogwarts Legacy jest obecnie jednym z głównych kandydatów do zdobycia tytułu „Gry roku”. Produkcja studia Avalanche Software zebrała świetne recenzje, a sam tytuł cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy, o czym świadczą zarówno wyniki aktywności na Steam, jak i problemy z dostępnością wersji pudełkowych w okolicach premiery. Debiutem gry – jak się okazuje – zachwycony jest również wydawca, czyli firma Warner Bros. Games, która wspomina o „spektakularnym” zaangażowaniu ze strony fanów.

Warner Bros. Games zadowolone z początkowych wyników sprzedaży Hogwarts Legacy

Jak informuje serwis Variety, premiera Hogwarts Legacy – która miała miejsce 10 lutego – była przyczyną największego skoku aktywności wśród społeczności fanów marki Harry Potter na platformie Fandom od ponad siedmiu lat. W zaledwie pięć dni od debiutu produkcji Avalanche Software oglądalność stron encyklopedii poświęconej wspomnianemu uniwersum wzrosła bowiem aż o 39 procent.



David Haddad – prezes Warner Bros. Games – podzielił się również w rozmowie z Variety kilkoma interesującymi statystykami. Okazuje się, że od momentu premiery gracze spędzili w Hogwarts Legacy łącznie 267 milionów godzin. W tym czasie użytkownicy posadzili 393 miliony magicznych roślin, uwarzyli 242 miliony eliksirów, a także pokonali 1,25 miliarda czarnoksiężników. Haddad dodał też, że „zaangażowanie graczy jest spektakularne”, a firma jest „zachwycona początkiem sprzedaży”.



To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów Harry’ego Pottera oraz najnowszej produkcji Avalanche Software. Haddad poinformował bowiem, że Warner Bros. Games jest zainteresowane przekształceniem Hogwarts Legacy w długoterminową franczyzę. Dodatkowo firma zamierza wykorzystać również inne marki z portfolio spółki Warner Bros. Discovery, by „stworzyć kolejną partię gier”.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest obecnie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami 4 kwietnia tytuł zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a pod koniec lipca trafia również na Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.