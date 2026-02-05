82 lata temu Kapitan Ameryka po raz pierwszy wyszedł z komiksu. Tak zaczęła się filmowa historia Marvela

Dziś przypada 82. rocznica wyjątkowego momentu w historii popkultury. W 1944 roku zadebiutował kinowy serial Kapitan Ameryka z Dickiem Purcellem w roli głównej – pierwsza ekranowa adaptacja bohatera Marvela i jednocześnie pierwszy raz, gdy postać z komiksu tego wydawnictwa opuściła papierowe kadry na rzecz widowiska filmowego.

82 lata temu Kapitan Ameryka po raz pierwszy wyszedł z komiksu

Produkcja powstała w formie serialu kinowego, składającego się z kilkunastu odcinków wyświetlanych w amerykańskich kinach przed głównym seansem. Za realizację odpowiadało studio Republic Pictures, specjalizujące się w tego typu formatach, a reżyserami byli Elmer Clifton i John English. Dick Purcell wcielił się w Steve’a Rogersa, choć warto zaznaczyć, że ekranowy Kapitan Ameryka znacząco różnił się od komiksowego pierwowzoru – nie nosił charakterystycznej tarczy, a jego wizerunek był uproszczony i dostosowany do realiów wojennych.