82 lata temu Kapitan Ameryka po raz pierwszy wyszedł z komiksu. Tak zaczęła się filmowa historia Marvela

Jakub Piwoński
2026/02/05 16:30
Czarno-białe początki Marvela na ekranie.

Dziś przypada 82. rocznica wyjątkowego momentu w historii popkultury. W 1944 roku zadebiutował kinowy serial Kapitan Ameryka z Dickiem Purcellem w roli głównej – pierwsza ekranowa adaptacja bohatera Marvela i jednocześnie pierwszy raz, gdy postać z komiksu tego wydawnictwa opuściła papierowe kadry na rzecz widowiska filmowego.

Kapitan Ameryka
Kapitan Ameryka

Produkcja powstała w formie serialu kinowego, składającego się z kilkunastu odcinków wyświetlanych w amerykańskich kinach przed głównym seansem. Za realizację odpowiadało studio Republic Pictures, specjalizujące się w tego typu formatach, a reżyserami byli Elmer Clifton i John English. Dick Purcell wcielił się w Steve’a Rogersa, choć warto zaznaczyć, że ekranowy Kapitan Ameryka znacząco różnił się od komiksowego pierwowzoru – nie nosił charakterystycznej tarczy, a jego wizerunek był uproszczony i dostosowany do realiów wojennych.

Mimo ograniczeń budżetowych i technicznych serial miał ogromne znaczenie. Ugruntował przekonanie, że superbohaterowie mogą funkcjonować poza komiksem i przyciągać widzów także na ekranie. W czasie II wojny światowej Kapitan Ameryka pełnił również funkcję propagandową, stając się symbolem patriotyzmu i walki ze złem.

Z perspektywy czasu debiut z 1944 roku wygląda skromnie, ale bez niego trudno wyobrazić sobie późniejsze interpretacje postaci – od filmów z lat 90., przez animacje, aż po współczesne widowiska Marvel Studios z Chrisem Evansem, które na nowo zdefiniowały Kapitana Amerykę dla globalnej publiczności. Dzisiejsza rocznica przypomina, że filmowe uniwersum Marvela wbrew obiegowej opinii nie zaczęło się od Iron Mana, lecz od czarno-białego serialu sprzed ponad ośmiu dekad, który jako pierwszy przetarł szlak superbohaterom na ekranie.

Tagi:

Popkultura
Marvel
serial
USA
komiks
adaptacja
popkultura
Kapitan Ameryka
oldschool
adaptacja komiksu
Captain America
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




