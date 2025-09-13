Bogusław Linda i Władysław Pasikowski znów razem. Ruszyła przedsprzedaż biletów na Zamach na papieża

Już sam zwiastun Zamachu na papieża wzbudził spore emocje. Nic dziwnego – za kamerą stanął Władysław Pasikowski, a w głównej roli zobaczymy Bogusława Lindę. To duet, który odcisnął mocne piętno na polskim kinie lat 90., przede wszystkim dzięki kultowym Psom. Teraz panowie ponownie łączą siły, by zmierzyć się z tematem równie kontrowersyjnym, co elektryzującym.

Zamach na papieża – ruszyła przedsprzedaż biletów

Akcja filmu przenosi widza do roku 1981. Kreml wydaje rozkaz likwidacji Jana Pawła II. W centrum wydarzeń znajduje się Konstanty „Bruno” Brusicki (Bogusław Linda) – dawny snajper i legenda wywiadu. Zostaje zmuszony do udziału w operacji, której celem jest zatuszowanie śladów zamachu i eliminacja Alego Agcy, niedoszłego zabójcy papieża. Rozpoczyna się gra, w której stawką są wpływy, władza i przyszłość Europy. Dylematy moralne głównego bohatera, zmuszonego balansować między lojalnością a własnym sumieniem, mają nadać historii dodatkowy ciężar dramatyczny.