Bogusław Linda i Władysław Pasikowski znów razem. Ruszyła przedsprzedaż biletów na Zamach na papieża

Jakub Piwoński
2025/09/13 09:00
Twórcy najwyraźniej liczą na komercyjny sukces filmu.

Już sam zwiastun Zamachu na papieża wzbudził spore emocje. Nic dziwnego – za kamerą stanął Władysław Pasikowski, a w głównej roli zobaczymy Bogusława Lindę. To duet, który odcisnął mocne piętno na polskim kinie lat 90., przede wszystkim dzięki kultowym Psom. Teraz panowie ponownie łączą siły, by zmierzyć się z tematem równie kontrowersyjnym, co elektryzującym.

Zamach na papieża
Zamach na papieża

Zamach na papieża – ruszyła przedsprzedaż biletów

Akcja filmu przenosi widza do roku 1981. Kreml wydaje rozkaz likwidacji Jana Pawła II. W centrum wydarzeń znajduje się Konstanty „Bruno” Brusicki (Bogusław Linda) – dawny snajper i legenda wywiadu. Zostaje zmuszony do udziału w operacji, której celem jest zatuszowanie śladów zamachu i eliminacja Alego Agcy, niedoszłego zabójcy papieża. Rozpoczyna się gra, w której stawką są wpływy, władza i przyszłość Europy. Dylematy moralne głównego bohatera, zmuszonego balansować między lojalnością a własnym sumieniem, mają nadać historii dodatkowy ciężar dramatyczny.

Twórcy najwyraźniej liczą, że film przyciągnie do kin szeroką publiczność, ponieważ – jak poinformował Filmweb – już dziś, 12 września, ruszyła przedsprzedaż biletów. Premierę wyznaczono na 26 września, ale widzowie mogą już teraz zarezerwować miejsca na seans. To ruch stosowany zazwyczaj w przypadku produkcji, wobec których oczekuje się dużego zainteresowania. Czy ruch ten przekuje się na sukces filmu? Przekonamy się już wkrótce.

Przypomnijmy, że niedawno informowaliśmy o przedsprzedaży biletów na Odyseję, co także było odważnym posunięciem marketingowym. Widać więc, że polskie kino chętnie sięga po strategie znane z Hollywood.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
