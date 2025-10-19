Wiewiórka z bronią podbija kolejną platformę. Squirrel with a Gun zmierza na Switch 2

Kolejna produkcja zmierza na konsolę Nintendo Switch 2. Tym razem użytkownicy urządzenia będą mogli zanurzyć się w szalonej i chaotycznej rozgrywce z wiewiórką w roli głównej. Mowa oczywiście o Squirrel with a Gun.

Squirrel with a Gun nadchodzi na Nintendo Switch 2

Wersja debiutująca na nowej konsoli Switch 2 zostanie od razu wzbogacona o całą zawartość, która ukazała się w ramach wcześniej wydanych dodatków. Wśród nich znajdzie się między innymi aktualizacja Ratatoskr oraz Gravity Gun.