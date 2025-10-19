Wiewiórka z bronią podbija kolejną platformę. Squirrel with a Gun zmierza na Switch 2

Gracze Switch 2 dostaną szaloną wiewiórkę z bronią.
Kolejna produkcja zmierza na konsolę Nintendo Switch 2. Tym razem użytkownicy urządzenia będą mogli zanurzyć się w szalonej i chaotycznej rozgrywce z wiewiórką w roli głównej. Mowa oczywiście o Squirrel with a Gun.
Squirrel with a Gun nadchodzi na Nintendo Switch 2
Wersja debiutująca na nowej konsoli Switch 2 zostanie od razu wzbogacona o całą zawartość, która ukazała się w ramach wcześniej wydanych dodatków. Wśród nich znajdzie się między innymi aktualizacja Ratatoskr oraz Gravity Gun.
Razem z premierą na Switch 2, gra ukaże się z zupełnie nową kolekcją Varmint Collection, która znacząco rozszerzy możliwości personalizacji i zwiększy chaos. Szczegółowe informacje dotyczące tej nowej kolekcji zostaną podane wkrótce.
Wiewiórko, poznaj pistolet. Jako najbardziej nieznośny gryzoń w okolicy odkryj w sobie talent (i miłość?) do zbrodni i chaosu w pogoni za złotymi żołędziami w tym szalonym połączeniu sandboxowej strzelanki i logicznej gry platformowej. Gryź, drap i strzelaj, aby uciec z podziemnej bazy i pokonać Agentów. – brzmi opis gry.
Fani mobilnej rozrywki będą mogli już niedługo cieszyć się akcją, a fizyczne wydania gry można zamawiać w przedsprzedaży. Squirrel with a Gun zadebiutuje na Nintendo Switch 2 już 18 listopada 2025 roku. Gra jest też dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
