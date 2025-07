Wyciekła cena i data startu przedsprzedaży ASUS ROG Xbox Ally. Tanio nie będzie

Fani gier mobilnych i marki Xbox mają powody do radości. Jeśli wierzyć przeciekom, nadchodzące przenośne konsole ASUS ROG Xbox Ally oraz ASUS ROG Xbox Ally X oficjalnie trafią do przedsprzedaży 20 sierpnia 2025 roku, czyli dzień po wydarzeniu Gamescom Opening Night Live i w pierwszym dniu targów Gamescom, gdzie Xbox będzie mieć swoją transmisję na żywo. Niestety nie będzie to tania zabawa, zwłaszcza w jeśli zdecydujecie się na droższą cenę.

Wyciekła cena konsol ASUS ROG Ally Xbox

Według informacji opublikowanych przez znanego leakera billbil-kun na portalu Dealabs, urządzenia pojawią się w następujących cenach: