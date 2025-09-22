Stało się. To anime przechodzi do historii kina zaliczając niesamowity rekord

Demon Slayer: Infinity Castle, o którym informowaliśmy wcześniej, pobił kolejny rekord i stał się najbardziej dochodowym filmem anime w historii amerykańskiego box office’u. W drugi weekend wyświetlania utrzymał pierwsze miejsce, generując przychód 17,3 mln dolarów, co czyni go pierwszym anime, które znalazło się na szczycie amerykańskich kin przez dwa kolejne weekendy. Brawo.

Demon Slayer: Infinity Castle – rekordowe anime przechodzi do historii

Pomimo spadku z rekordowego otwarcia w USA na poziomie 70 mln dolarów – najwyższego w historii filmów anime – produkcja Sony/Crunchyrolla już zarobiła 104 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych i 555 mln na całym świecie. Warto dodać, że wiele tegorocznych widowisk potrzebowało znacznie więcej czasu, by dobić do takiego wyniku. Tym samym jest również najbardziej dochodowym filmem Sony w 2025 roku, z przychodami (w segmencie Crunchyrolla) wynoszącymi 269 mln dolarów.