Stało się. To anime przechodzi do historii kina zaliczając niesamowity rekord

Jakub Piwoński
2025/09/22 14:30
0
0

Demon Slayer z ważnym rekordem. A może być jeszcze lepiej.

Demon Slayer: Infinity Castle, o którym informowaliśmy wcześniej, pobił kolejny rekord i stał się najbardziej dochodowym filmem anime w historii amerykańskiego box office’u. W drugi weekend wyświetlania utrzymał pierwsze miejsce, generując przychód 17,3 mln dolarów, co czyni go pierwszym anime, które znalazło się na szczycie amerykańskich kin przez dwa kolejne weekendy. Brawo.

Demon Slayer: Infinity Castle – rekordowe anime przechodzi do historii

Pomimo spadku z rekordowego otwarcia w USA na poziomie 70 mln dolarów – najwyższego w historii filmów anime – produkcja Sony/Crunchyrolla już zarobiła 104 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych i 555 mln na całym świecie. Warto dodać, że wiele tegorocznych widowisk potrzebowało znacznie więcej czasu, by dobić do takiego wyniku. Tym samym jest również najbardziej dochodowym filmem Sony w 2025 roku, z przychodami (w segmencie Crunchyrolla) wynoszącymi 269 mln dolarów.

Demon Slayer: Infinity Castle udowadnia siłę marki i potwierdza, że fani są gotowi masowo przychodzić do kin, by zobaczyć kolejne rozdziały ulubionej historii. Film zadebiutował w USA w 3168 kinach, a dwie trzecie biletów sprzedano jeszcze przed weekendem otwarcia. W kinach w Polsce film dostępny jest od 12 września. Dzięki skutecznemu marketingowi cyfrowemu i seansom w kinach IMAX, Infinity Castle stał się obowiązkową pozycją dla wieloletnich fanów serii.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, ze film Demon Slayer: Infinity Castle jest częścią popularnej serii Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, opowiadającej o świecie, w którym ludzie walczą z demonami zagrażającymi ludzkości. Historia skupia się na Tanjiro Kamado i jego towarzyszach, którzy stawiają czoła coraz potężniejszym wrogom, jednocześnie mierząc się z własnymi traumami i próbując ochronić bliskich. Zobaczcie zwiastun widowiska, które zyskało tak wielką popularność.

Źródło:https://www.thewrap.com/demon-slayer-anime-box-office-record-second-weekend/

Tagi:

Popkultura
wyniki finansowe
anime
box office
premiera filmu
Demon Slayer
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


