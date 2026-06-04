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Za dużo gore w Marvel's Wolverine? Twórcy przygotowali rozwiązanie

Maciej Petryszyn
2026/06/04 14:00
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Jednym z ważniejszych momentów State of Play była prezentacja długiego gameplayu z nadchodzącego Marvel’s Wolverine. Podczas niej jedna rzecz mocno rzuciła się w oczy.

Tą rzeczą jest brutalność. Deweloperzy z Insomniac Games nie zamierzali bowiem bawić się w półśrodki.

Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine

Wolverine bez gore? Da się

Rozgrywka Loganem jest brutalna i agresywna – jak na rosomaka przystało. Krew zaś leje się hektolitrami, czasami nawet w dość absurdalnych ilościach. Ba, nie brakowało nawet momentów, gdy sam Wolverine był w całości pokrytych szkarłatnym płynem. Do tego dochodzą też pełne brutalności egzekucje wrażych zastępów czy nawet odcinanie im kończy. Z jednej strony znajdą się zapewne entuzjaści bardziej dojrzałego ukazania bohatera, który przecież nie słynął z delikatności. Z drugiej zaś będą i tacy, którym nadmiar gore na ekranie może przeszkadzać. Co więc ma począć ta druga grupa, która mimo wszystko chciałaby w Marvel’s Wolverine zagrać?

Jak w rozmowie z IGN ujawnił Mike Daly, reżyser gry, opcje gore da się w grze spokojnie wyłączyć:

Kiedy patrzy się na cechy tej postaci i wszystkie historie, przez które przeszedł w swojej przeszłości, było jasne, że przemoc jest ich kluczowym elementem

Biorąc to wszystko pod uwagę, wiemy jednak, że nie jest to coś dla każdego. A ponieważ od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to istotna część gry, zaimplementowaliśmy również funkcję ułatwień dostępu pozwalającą na wyłączenie gore.

Jest to mocno zintegrowane z grą na wiele różnych sposobów, więc jest to dopracowana funkcja, która bardzo selektywnie podchodzi do tego, co pokazujemy, a co cenzurujemy, wyłączając krew i tym podobne rzeczy – wszystko po to, aby gra była bardziej przystępna dla ludzi, którzy niekoniecznie chcą doświadczać tej strony rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Tak czy inaczej, Marvel’s Wolverine otrzyma wyższą kategorię wiekową niż poprzednie dzieło Insomniac, czyli Marve’s Spider-Man. Niemniej sam Człowiek Pająk w produkcji się nie pojawi, co zostało już potwierdzone. Z kolei produkcja o Loganie trafi na rynek już 15 września 2026, ukazując się wyłącznie na PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/marvels-wolverine-includes-option-to-turn-off-gore/

Tagi:

News
Sony
Insomniac Games
kontrowersje
Insomniac
brutalność
Wolverine
Marvel's Wolverine
gore
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112