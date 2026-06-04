Za dużo gore w Marvel's Wolverine? Twórcy przygotowali rozwiązanie

Jednym z ważniejszych momentów State of Play była prezentacja długiego gameplayu z nadchodzącego Marvel’s Wolverine. Podczas niej jedna rzecz mocno rzuciła się w oczy.

Tą rzeczą jest brutalność. Deweloperzy z Insomniac Games nie zamierzali bowiem bawić się w półśrodki.

Wolverine bez gore? Da się

Rozgrywka Loganem jest brutalna i agresywna – jak na rosomaka przystało. Krew zaś leje się hektolitrami, czasami nawet w dość absurdalnych ilościach. Ba, nie brakowało nawet momentów, gdy sam Wolverine był w całości pokrytych szkarłatnym płynem. Do tego dochodzą też pełne brutalności egzekucje wrażych zastępów czy nawet odcinanie im kończy. Z jednej strony znajdą się zapewne entuzjaści bardziej dojrzałego ukazania bohatera, który przecież nie słynął z delikatności. Z drugiej zaś będą i tacy, którym nadmiar gore na ekranie może przeszkadzać. Co więc ma począć ta druga grupa, która mimo wszystko chciałaby w Marvel’s Wolverine zagrać?