Clutch oficjalnie zapowiedziane. Byli twórcy Forza Horizon szykują ambitną grę AAA na 2027 rok

Po serii tajemniczych transmisji na żywo z udziałem Fiata Multipli studio Maverick Games wreszcie ujawniło swój debiutancki projekt, którym jesr Clutch.

Clutch to nowa wysokobudżetowa gra wyścigowa z otwartym światem, która ma zadebiutować wiosną 2027 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Za produkcję odpowiada Maverick Games, niezależne studio założone przez Mike’a Browna, byłego dyrektora kreatywnego serii Forza Horizon. W 2023 roku Brown opuścił Playground Games, aby stworzyć własny zespół składający się z weteranów Playground Games oraz Codemasters i rozpocząć prace nad nową narracyjną grą samochodową z otwartym światem. Zapowiedziano nowe wyścigi Clutch Clutch ma oferować rozbudowaną fabułę napisaną przez Jamiego Brittaina, współtwórcę serialu Skins. Produkcja połączy profesjonalne zawody torowe, nielegalne wyścigi uliczne oraz widowiskowe pościgi rodem z filmów akcji. Kampania fabularna opowie historię dwójki utalentowanego rodzeństwa kierowców rywalizujących w prestiżowej serii R1K. Ta organizacja jest przedstawiana jako miejsce, w którym od stu lat ścigają się najlepsi kierowcy świata. Przeciwwagą dla profesjonalnego motorsportu będzie Midnight Collective, czyli podziemna grupa ulicznych racerów, dla których najważniejsze są styl, adrenalina oraz czysta przyjemność z jazdy. Akcja gry rozgrywać się będzie w żyjącym świecie PvPvE inspirowanym południową Francją. Twórcy zapowiadają spontaniczne misje, dynamiczne wydarzenia i wyścigi, które mają przełamać schemat współczesnych gier samochodowych.

Materiał zapowiadający Clutch prezentuje szeroką gamę pojazdów. Wśród nich znalazły się między innymi Porsche 911 Turbo generacji 930, Aston Martin Vantage, BMW 850 CSi oraz Nissan 350Z. Szczególną uwagę fanów zwróciło jednak legendarne BMW M3 GTR, które jest wyraźnym nawiązaniem do Need for Speed: Most Wanted. Dotychczasowo pokazana lista samochodów składa się głównie z europejskich i japońskich modeli. Potwierdzono również obecność SUV-ów, czego przykładem jest Land Rover Defender. Jednym z najważniejszych elementów Clutch ma być rozbudowany system modyfikacji pojazdów. Studio Maverick Games zapowiada ustanowienie nowego standardu w zakresie personalizacji samochodów. Pojazdy prezentowane w zwiastunie wyposażono w unikalne malowania przypominające rozwiązania znane z GRID Legends oraz DriveClub. Gracze będą mogli tworzyć w pełni wyjątkowe auta poprzez montaż niestandardowych felg, spoilerów, podświetlenia podwozia i wielu innych części. Personalizacja obejmie również wnętrza samochodów. Możliwa będzie wymiana foteli, kierownic, montaż wiszących odświeżaczy powietrza, a nawet dodawanie napojów do uchwytów na kubki. Co istotne, wykorzystane części tuningowe posiadają oficjalne licencje. Wśród partnerów wymieniono marki Recaro, Corbeau, Kirkey oraz HRE Wheels.

GramTV przedstawia:

Clutch działa na zmodyfikowanej wersji silnika Unreal Engine 5. Według deweloperów gra zaoferuje poziom szczegółowości modeli samochodów niespotykany dotąd w gatunku. Twórcy podkreślają, że wiernie odwzorowano każdy detal pojazdów, od kształtu nadwozia i struktury lakieru po szwy na fotelach czy ślady zużycia opon. Ciekawostką jest także system eksploatacji starszych samochodów. W grze mają być widoczne oznaki zużycia, takie jak porysowane deski rozdzielcze czy wyblakły lakier. Połączenie wyścigów torowych, otwartego świata, ulicznych pojedynków oraz filmowych pościgów sprawia, że Clutch wyróżnia się na tle konkurencji. Fabuła i fikcyjne zespoły wyścigowe mogą przywodzić na myśl GRID Legends, natomiast nielegalne wyścigi uliczne mają szansę wypełnić lukę pozostawioną przez serię Need for Speed. Z kolei sceny pościgów wyraźnie inspirowane są filmami z serii Fast & Furious. W finale zwiastuna można zobaczyć brawurowy napad zakończony policyjnym pościgiem, podczas którego samochody przebijają się przez budynki. Co ciekawe, w materiale nie pokazano systemu uszkodzeń pojazdów. Twórcy zasugerowali również obecność nietypowych gadżetów. Jedna ze scen pokazuje Nissana Skyline wykorzystującego hak z liną przymocowany do słupa, aby efektownie pokonać zakręt. Jeżeli wszystkie elementy uda się połączyć w spójną całość, Clutch może stać się jednym z najpoważniejszych konkurentów dla serii Forza Horizon w nadchodzących latach. Premiera Clutch planowana jest na wiosnę 2027 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Dokładna data wydania nie została jeszcze ujawniona. Więcej informacji na temat fabuły, świata gry oraz obsady aktorskiej zostanie zaprezentowanych podczas Summer Game Fest Showcase, które odbędzie się 5 czerwca.