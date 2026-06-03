Kultowa strategia wraca do gry. Nowa Twierdza zostanie pokazana jeszcze w tym tygodniu

Seria Stronghold w Polsce ma bez wątpienia status kultowej. Aczkolwiek w naszym kraju jest ona lepiej znana pod nazwą Twierdza.
Rodzimi fani strategii czasu rzeczywistego mogą więc zacierać ręce. Nowa odsłona Twierdzy nadchodzi.
Nowe Stronghold/Twierdza już na PC Gaming Show
Co istotne, nie są to żadne plotki czy też przecieki. To oficjalne informacje od Firefly Studios – brytyjskiej ekipy, która stworzyła wszystkie dotychczasowe części Stronghold. A teraz stworzy kolejną, o której na razie wiemy jednak niewiele. Niemniej stan ten nie potrwa długo, bo potwierdzono, iż nowa Twierdza zostanie ujawniona już 7 czerwca podczas PC Gaming Show. Pytanie tylko, jak bardzo deweloperzy uchylą nam rąbka tajemnicy. Opcji jest sporo, bo przecież możemy poznać tytuł, realia historyczne, datę premiery, a nawet zobaczyć gameplay. Chociaż równie dobrze może skończyć się na o wiele skromniejszym ogłoszeniu.
Seria Stronghold została zapoczątkowana w 2001 roku za sprawą gry o tej samej nazwie. Potem w ramach głównej serii ukazało się jeszcze kilka innych produkcji, w tym bardzo popularna w Polsce Twierdza: Krzyżowiec. Ale to nie wszystko, bo z biegiem lat cykl doczekał się też różnych wariacji i spin-offów. Na przykład w 2021 roku opublikowano Stronghold Kingdoms, nastawione na rozgrywkę sieciową. Z kolei dwa lata temu otrzymaliśmy Stronghold Castles, które stworzono z myślą o platformach mobilnych. Ostatnią jak dotychczas odsłoną było zaś Stronghold Crusader: Definitive Edition z 2025 roku.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto jeszcze przypomnieć, iż Firefly o nowej Twierdzi mówiło już w 2022 roku. Wiemy też, iż produkcja powstaje na niezwykle popularnym obecnie silniku Unreal Engine 5. I to tyle, co na razie wiadomo. Na samym dole znajdziecie też krótki teaser, który wrzuciło samo studio, by zapowiedzieć wspomniany pokaz na PC Gaming Show.
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