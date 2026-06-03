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Kultowa strategia wraca do gry. Nowa Twierdza zostanie pokazana jeszcze w tym tygodniu

Maciej Petryszyn
2026/06/03 19:45
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Seria Stronghold w Polsce ma bez wątpienia status kultowej. Aczkolwiek w naszym kraju jest ona lepiej znana pod nazwą Twierdza.

Rodzimi fani strategii czasu rzeczywistego mogą więc zacierać ręce. Nowa odsłona Twierdzy nadchodzi.

Stronghold
Stronghold

Nowe Stronghold/Twierdza już na PC Gaming Show

Co istotne, nie są to żadne plotki czy też przecieki. To oficjalne informacje od Firefly Studios – brytyjskiej ekipy, która stworzyła wszystkie dotychczasowe części Stronghold. A teraz stworzy kolejną, o której na razie wiemy jednak niewiele. Niemniej stan ten nie potrwa długo, bo potwierdzono, iż nowa Twierdza zostanie ujawniona już 7 czerwca podczas PC Gaming Show. Pytanie tylko, jak bardzo deweloperzy uchylą nam rąbka tajemnicy. Opcji jest sporo, bo przecież możemy poznać tytuł, realia historyczne, datę premiery, a nawet zobaczyć gameplay. Chociaż równie dobrze może skończyć się na o wiele skromniejszym ogłoszeniu.

Seria Stronghold została zapoczątkowana w 2001 roku za sprawą gry o tej samej nazwie. Potem w ramach głównej serii ukazało się jeszcze kilka innych produkcji, w tym bardzo popularna w Polsce Twierdza: Krzyżowiec. Ale to nie wszystko, bo z biegiem lat cykl doczekał się też różnych wariacji i spin-offów. Na przykład w 2021 roku opublikowano Stronghold Kingdoms, nastawione na rozgrywkę sieciową. Z kolei dwa lata temu otrzymaliśmy Stronghold Castles, które stworzono z myślą o platformach mobilnych. Ostatnią jak dotychczas odsłoną było zaś Stronghold Crusader: Definitive Edition z 2025 roku.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto jeszcze przypomnieć, iż Firefly o nowej Twierdzi mówiło już w 2022 roku. Wiemy też, iż produkcja powstaje na niezwykle popularnym obecnie silniku Unreal Engine 5. I to tyle, co na razie wiadomo. Na samym dole znajdziecie też krótki teaser, który wrzuciło samo studio, by zapowiedzieć wspomniany pokaz na PC Gaming Show.

Źródło:https://fireflyworlds.com/2026/06/02/a-brand-new-stronghold-reveal-is-coming-this-week/

Tagi:

News
zapowiedź
strategia
Firefly Studios
Firefly
Twierdza
Stronghold
zapowiedź gry
strategia czasu rzeczywistego
nowa gra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112