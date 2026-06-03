Kultowa strategia wraca do gry. Nowa Twierdza zostanie pokazana jeszcze w tym tygodniu

Seria Stronghold w Polsce ma bez wątpienia status kultowej. Aczkolwiek w naszym kraju jest ona lepiej znana pod nazwą Twierdza.

Rodzimi fani strategii czasu rzeczywistego mogą więc zacierać ręce. Nowa odsłona Twierdzy nadchodzi. Nowe Stronghold/Twierdza już na PC Gaming Show Co istotne, nie są to żadne plotki czy też przecieki. To oficjalne informacje od Firefly Studios – brytyjskiej ekipy, która stworzyła wszystkie dotychczasowe części Stronghold. A teraz stworzy kolejną, o której na razie wiemy jednak niewiele. Niemniej stan ten nie potrwa długo, bo potwierdzono, iż nowa Twierdza zostanie ujawniona już 7 czerwca podczas PC Gaming Show. Pytanie tylko, jak bardzo deweloperzy uchylą nam rąbka tajemnicy. Opcji jest sporo, bo przecież możemy poznać tytuł, realia historyczne, datę premiery, a nawet zobaczyć gameplay. Chociaż równie dobrze może skończyć się na o wiele skromniejszym ogłoszeniu.

Seria Stronghold została zapoczątkowana w 2001 roku za sprawą gry o tej samej nazwie. Potem w ramach głównej serii ukazało się jeszcze kilka innych produkcji, w tym bardzo popularna w Polsce Twierdza: Krzyżowiec. Ale to nie wszystko, bo z biegiem lat cykl doczekał się też różnych wariacji i spin-offów. Na przykład w 2021 roku opublikowano Stronghold Kingdoms, nastawione na rozgrywkę sieciową. Z kolei dwa lata temu otrzymaliśmy Stronghold Castles, które stworzono z myślą o platformach mobilnych. Ostatnią jak dotychczas odsłoną było zaś Stronghold Crusader: Definitive Edition z 2025 roku.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto jeszcze przypomnieć, iż Firefly o nowej Twierdzi mówiło już w 2022 roku. Wiemy też, iż produkcja powstaje na niezwykle popularnym obecnie silniku Unreal Engine 5. I to tyle, co na razie wiadomo. Na samym dole znajdziecie też krótki teaser, który wrzuciło samo studio, by zapowiedzieć wspomniany pokaz na PC Gaming Show.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

