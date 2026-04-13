Gracze już uwierzyli w Bloodborne na PC. Chwilę później przyszło sprostowanie

Port Bloodborne na PC to coś, o co gracze dopominają się od lat. Sony zaś od lat konsekwentnie te dopominania się ignoruje. I tak czas płynie.
Pojawiły się jednak nowe plotki, które na nowo rozgrzały nadzieje społeczności. Niestety tylko na krótką chwilę.
Bloodborne PC od Nixxes? Cóż...
Wszystko zaczęło się od State of Play. Ale nie od oficjalnego ogłoszenia, a od użytkownika o nicku AlexandreNGamR. Ten w ubiegłym tygodniu przewidział, podobnie jak Jason Schreier, kiedy odbędzie się wydarzenie od Sony. Niemniej dokonał on tego wcześniej niż Schreier, co sprawiło, że społeczność graczy zaczęła przekopywać wszystkie wpisy rzeczonego użytkownika w poszukiwaniu innych nieoficjalnych doniesień. Tym sposobem dokopano się do tweeta z października 2025 roku, w którym AlexandreN wspominał o tym, że czeka na port Bloodborne, oznaczając przy okazji studio Nixxes Software. A to może pochwalić się bogatą historią portowania tytułów.
To Holendrzy przenieśli na PC m.in. Deus Ex: Mankind Divided, trylogię Tomb Raider: Survivor, dwie odsłony serii Horizon czy też wszystkie trzy gry Marvel's Spider-Man. Jakby tego było mało, w lutym tego roku AlexandreNGamR w odpowiedzi na inny wpis potwierdził, że Bloodborne PC od Nixxes powstaje. Nim jednak będziecie otwierać szampana, musimy dodać pewnie przykre dla was zakończenie. Gdy oczekiwania względem portu zaczęły się wzmagać, sam użytkownik postanowił zabrać głos, ujawniając, że część z jego wpisów to nie przecieki, a po prostu domysł czy nawet zwykłe myślenie życzeniowe.
W swoim wpisie AlexandreNGamR wytłumaczył:
Dobra, słuchajcie, muszę trochę sprostować sprawę moich starych postów. To nie wszystko były przecieki – część z nich to po prostu moje domysły. Proszę, nie bierzcie wszystkiego, co napisałem, za potwierdzoną informację czy wyciek.
Jeśli chodzi o Bloodborne, na tym etapie to już tylko pobożne życzenia. Wszyscy wiemy, co stało się z Bluepoint i jak skomplikowana jest sytuacja z prawami do tej marki. Po prostu marzy mi się, żeby Nixxes kiedyś odświeżyło tę grę. Czy to się stanie? Nie mam pojęcia.
W tym roku Bloodborne obchodzi swoje 11. urodziny. Dotychczas jednak gracze nie doczekali się ani wersji PC, ani nawet odświeżonego wydania na konsole obecnej generacji, które gwarantowałoby np. 60 klatek na sekundę. Jakby tego było mało, studio Bluepoint Games, które przez lata uważane było za pewniaka do odświeżenia hitu FromSoftware, zostało kilka tygodni temu niespodziewanie zamknięte.
