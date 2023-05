Bloodborne ukaże się na PC lub PS5? Były pracownik Sony rozbudza nadzieje fanów

David Jaffe – odpowiedzialny m.in. za pierwszą odsłonę serii God of War – ma interesujące wieści dla miłośników produkcji From Software.

W październiku 2021 roku w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje, według których Bluepoint Games miało pracować nad Bloodborne 2 oraz remasterem pierwszej części . Do dziś nie doczekaliśmy się jednak zapowiedzi zarówno kontynuacji, jak i odświeżonego wydania produkcji studia From Software. Tymczasem nadzieje fanów wspomnianego tytułu na nowo rozbudził David Jaffe, czyli były pracownik Sony i twórca serii God of War.

Były pracownik Sony podkreślił również, że nie wie, kiedy gracze mogą spodziewać się ewentualnych zapowiedzi związanych z Bloodborne. Jaffe dodał także, że wątpi, by sequel produkcji From Software z 2015 roku znajdował się obecnie w produkcji . Fanom nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych wieści na temat nowej wersji hitu z PlayStation 4.

Na koniec przypomnijmy, że Bloodborne zadebiutowało na rynku w marcu 2015 roku jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Bloodborne – recenzja.