Po latach rozwoju zobaczyliśmy nowy zwiastun projektu w Half-Life 2

Zespół odpowiedzialny za Half-Life 2: Raising the Bar Redux zaprezentował nowy zwiastun trzeciego epizodu, który ma być największym i najbardziej ambitnym rozdziałem fanowskiego projektu.

Raising the Bar: Redux to jeden z najbardziej znanych projektów moderskich do Half-Life’a 2, którego celem jest przywrócenie zawartości wyciętej na etapie produkcji gry. Po latach prac zespół zaprezentował nowy zwiastun trzeciego epizodu, zapowiadając największy rozdział w historii całego moda. Half-Life 2 – Raising the Bar Redux: Episode 3 Episode 3 ma być zwieńczeniem siedmiu lat rozwoju projektu i jednocześnie najobszerniejszą częścią moda. Twórcy ponownie sięgają po materiały z wczesnych wersji Half-Life’a 2, łącząc je z autorskimi pomysłami, aby stworzyć świeże, ale wierne duchowi oryginału doświadczenie.

Akcja nowego rozdziału przeniesie się na sztucznie stworzoną pustynię, będącą dziełem Combine. Zgodnie z założeniami fabularnymi obcy osuszyli ziemskie oceany, co doprowadziło do powstania nowego, nieprzyjaznego środowiska. W Episode 3 pojawią się także nowe typy wrogów, inspirowane przeciwnikami, którzy zostali wycięci z finalnej wersji Half-Life’a 2. Wśród nich znajdą się m.in. Sand Barnacle oraz Antlion Birther. Kulminacyjnym momentem rozdziału ma być walka z ogromnym bossem, którego skala – według twórców – do tej pory nie została osiągnięta w żadnym innym modzie do HL2.

Zwiastun sugeruje również, że Episode 3 zachowa bardziej surowy i eksperymentalny klimat znany z wczesnych koncepcji Valve, co od lat stanowi znak rozpoznawczy Raising the Bar Redux. Zgodnie z informacjami podanymi przez twórców, Episode 3 ma zadebiutować przed końcem 2025 roku. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, premiera powinna nastąpić w najbliższych dniach. Dotychczasowe epizody moda są już dostępne i stanowią wprowadzenie do finałowego rozdziału.