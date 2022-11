Pamiętacie o Blood Bowl 3? Gra wciąż powstaje i otrzymała nową datę premiery

Od zapowiedzi Blood Bowl 3 minęły ponad trzy lata. Początkowo tytuł miał zadebiutować na rynku w 2020 roku, ale produkcja Cyanide Studio zaliczyła kilka opóźnień i do tej pory nie trafiła do sprzedaży. Wygląda jednak na to, że deweloperzy są na dobrej drodze do ukończenia prac nad wspomnianym tytułem. Gra doczekała się bowiem dokładnej daty premiery.

Premiera Blood Bowl 3 w lutym 2023 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Blood Bowl 3 ma zadebiutować na rynku 23 lutego 2022 roku. Wraz z datą premiery w sieci pojawił się także zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości. Trzeba jednak zauważyć, że wybrany przez deweloperów termin jest dość odważny. W drugim miesiącu przyszłego roku do sprzedaży trafi kilka tytułów, które mogą skutecznie odciągnąć uwagę graczy od produkcji Cyanide Studio.



Blood Bowl 3 będzie musiało zmierzyć się bowiem m.in. z Dead Island 2 (03.02), Hogwarts Legacy (10.02), Wild Hearts (17.02), Atomic Heart (21.02) czy też Company of Heroes 3 (23.02). Deweloperzy z pewnością liczą na uwagę wiernych fanów serii, którym natomiast nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za twórców i mieć nadzieję, że tym razem obejdzie się bez kolejnych opóźnień.



Na koniec przypomnijmy, że Blood Bowl 3 zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. W planach znajduje się także wersja na Nintendo Switch, która ma zadebiutować na rynku w późniejszym terminie.

