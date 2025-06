Remake pierwszego Silent Hill oficjalnie zapowiedziany. Produkcją zajmuje się polski Bloober Team

Za nową wersję legendarnego horroru z 1999 roku odpowiada Bloober Team, krakowskie studio znane już z wysoko ocenianego remake’u Silent Hill 2, który zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i graczy. Konami potwierdziło, że projekt powstaje we współpracy właśnie z Blooberem, ale na ten moment ujawniono jedynie, że gra znajduje się w fazie rozwoju, więc oczywiście nie znamy nawet przybliżonej daty premiery.

Bloober Team tworzy remake pierwszego Silent Hill

Krótki zwiastun zaprezentowany na wydarzeniu zawierał motyw muzyczny z intra pierwszego Silent Hill, co jednoznacznie sugeruje, że będzie to wierna, lecz odświeżona wersja oryginalnego tytułu z PlayStation. Choć w przeszłości pierwsze Silent Hill zostało zreinterpretowane w grze Silent Hill: Shattered Memories (2009), był to raczej duchowy następca niż pełnoprawny remake.